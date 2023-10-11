Стало известно, кому принадлежит комната в Москве, в которой нашли расчлененный труп

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Комната, в которой нашли расчлененный труп женщины, принадлежит 61-летнему москвичу, сообщает Telegram-канал SHOT.
Шокирующее преступление было совершено в пятиэтажке столичного района Южное Тушино.
Хозяйка одной из комнат в коммунальной квартиры пришла к себе домой и не смогла попасть внутрь. Владелец второй комнаты сменил замки. Москвичка сразу заподозрила неладное, вызвала нескольких соседей, в качестве свидетелей, а таже специалисты по вскрытию дверей. От увиденного в ужас пришли все собравшиеся.
По ванной комнате были разбросаны части расчлененного женского тела. Шокированная хозяйка вызвала на место преступления полицию.
Ее соседом был 61-летний москвич. В настоящий момент правоохранители устанавливают местонахождение пенсионера, возможности его причастности к преступлению, а также личность жертвы.
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Хозяйка одной из комнат в коммунальной квартиры пришла к себе домой и не смогла попасть внутрь. Владелец второй комнаты сменил замки. Москвичка сразу заподозрила неладное, вызвала нескольких соседей, в качестве свидетелей, а таже специалисты по вскрытию дверей. От увиденного в ужас пришли все собравшиеся.
Ее соседом был 61-летний москвич. В настоящий момент правоохранители устанавливают местонахождение пенсионера, возможности его причастности к преступлению, а также личность жертвы.
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Евгения Парфентьева