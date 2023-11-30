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Стало известно, кто мог похитить 8-летнюю девочку в Калужской области

Похищенную 8-летнюю девочку под Калугой могли украсть родственники ее отца
30 ноября 2023, 14:24
Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Калужской области продолжаются поиски 8-летней девочки, которую похитили по дороге из школы. Предварительно, в похищении подозреваются родственники отца ребенка. Родители в разводе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Напомним, ранее стало известно, что 29 ноября в Калужской области по дороге из школы домой была похищена ученица второго класса. Вечером того же дня матери пришло письмо, в котором похитители требовали у нее 1,5 млн в криптовалюте.

Сотрудники МВД и волонтеры сейчас ищут ребенка по всему городу. Изучаются камеры видеонаблюдения. По одной из версий, украсть девочку могли родственники её отца. Родители в разводе, а отношения у них натянутые. Сейчас следователи отрабатывают данную версию.

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Житель Тюмени открыл огонь по оппоненту из-за места на парковке
30 ноября 2023, 14:34

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В результате ссоры из-за парковочного места житель Тюмени открыл огонь по своему оппоненту, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова пострадавшего в конфликте Максима Алиева.
По словам Алиева, 30 июня он пытался выехать с парковки, управляя собственным автомобилем. Он решил развернуться с помощью парковочного места для инвалидов, когда на него резко заехала другая машина.

Алиев вышел из авто, чтобы спросить, в чём дело. Из прибывшей машины вылетел человек с пистолетом в руках и выстрелил ему в глаз. Пострадавший отметил, что в этот момент в машине находились несовершеннолетние дети стрелка. 

В результате, Алиев потерял глаз и частично лишился зрения.

При этом, нападавший всё ещё находится на свободе и проходит по уголовному делу в качестве подозреваемого. 

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В Саратове школьник-мигрант жестоко избил школьника и сломал ему ребра
30 ноября 2023, 14:18

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В Саратове правоохранители начнут проверку после инцидента с дракой школьников.
Об этом пишет саратовская прокуратура. ЧП случилось в одной из школ города в ноябре.

Семиклассники поссорились и начали драться. Конфликт перерос в избиение одного из учеников. Зачинщик наносил удары по телу оппонента. Тот почти не сопротивлялся.

Администрация школы обо всём знала, но не сообщила в полицию. На директора возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что зачинщик-мигрант уже состоял на учете. Telegram-канал «Мигранты – все как есть» пишет, что пострадавший школьник получил перелом ребер.

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#саратов
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#школьники
#новости
#общество
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Тело «Ученика года» Челябинской области нашли рядом с общежитием в Москве
30 ноября 2023, 14:14

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве под окнами студенческого общежития мединститута им. Сеченова найдено тело пятикурсника, который в 2018 году стал «Учеником года» в Челябинской области. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, молодой человек учился на пятом курсе в медицинском университете имени Сеченова. Вечером 29 ноября рядом с общежитие был обнаружен его труп. При этом следов борьбы в его комнате обнаружено не было. А до гибели он находился в комнате один.
 
Сейчас полиция выясняет причины смерти студента. По предварительным данным, он не имел конфликтов и проблем с учебой.

В 2018 году молодой человек выиграл этап конкурса «Ученик года» в Челябинской области, также его номинировали на премию президента России.

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#полиция
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#общежитие
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#человек
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На месторождении Ямала погибли двое нефтяников
30 ноября 2023, 14:09

Фото: iStock/gorodenkoff

На месторождении в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа погибли двое рабочих, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в медицинских кругах.
По информации собеседника СМИ, трагедия случилась 28 ноября около 16:00 во время демонтажа повреждённой трубы. В определённый момент она сорвалась и начала оборачиваться вокруг себя. 

В результате, двое рабочих погибли на месте от полученных травм. Ещё двоих госпитализировали в местную больницу, однако, с каими травмами – не уточняется.

Как отмечает источник издания, трагедия могла произойти в результате несоблюдения работодателем всех необходимых требований для обеспечения безопасности трудящихся. 

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#трагедия
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#нефть
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В Ростове-на-Дону женщина напала на мать с ребенком в лифте
30 ноября 2023, 13:58

Фото: istockphoto/fokusgood

В Ростове-на-Дону женщина с ребенком подверглись нападению со стороны незнакомки, которая вела себя неадекватно.
Об этом пишет Telegram-канал «Ростов главный». ЧП случилось в ЖК «Сердце Ростова» на улице Герасименко.

На кадрах с камеры видеонаблюдения можно увидеть, как в лифт вместе с матерью и её ребенком входит женщина. Она хотела сбить очки россиянки, потом сняла с её дочери шапку и кинула на пол. А потом и вовсе схватила мать за волосы. Всё это происходило на глазах у девочки. Женщина позвонила в полицию .

«По телефону сказали, что нападавшая может получить 15 суток, либо штраф 5000 руб. Мне перезвонили через 3 часа из полиции и предложили проехать к ним», — говорит пострадавшая. 
Агрессивная 38-летняя нападавшая уже 3 года ведет себя неадекватно. У женщины юридическое образование, она не замужем, детей у неё нет. 

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#происшествие
#новости
#дети
#полиция
#лифт
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В Липецкой области маршрутка врезалась в автобус, есть погибшие
30 ноября 2023, 12:45

Фото: iStock/conejota

В Липецкой области случилось ДТП с участием маршрутки Mercedes и автобуса «ПАЗ-Вектор».
В аварии погибли два человека, сообщает областная прокуратура. Автомобили столкнулись в 8:10 на 77 км дороги «Липецк-Данков».

«Предварительно, причиной аварии стало несоблюдение требований ПДД водителем Mercedes, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения», - сказано в сообщении.

Погибшие находились в Mercedes. Еще девять человек, которые находились в маршрутки, получили травмы. Трое проходят лечение амбулаторно, а шестеро доставлены в реанимацию. 

Водитель автобуса «ПАЗ» не пострадал. В момент аварии он не перевозил пассажиров. 

По данным прокуратуры, маршрутка относится к частной дорожной организации. В момент ДТП везла работников на место субподрядных работ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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В Приморье нашли в бочке россиянина, который пропал летом
#дтп
#авария
#новости
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В Приморье нашли в бочке россиянина, который пропал летом
30 ноября 2023, 12:26

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Приморье идёт расследование уголовного дела об убийстве, жертвой которого стал 48-летний мужчина.
По данным СУ СК по Приморскому краю, в Кировском районе с августа ищут мужчину. Он пропал без вести. Спустя несколько месяцев его нашли мертвым. Труп обнаружили рядом с жилым домом на улице Школьной в селе Антоновка. Тело находилось в бочке.

Главный подозреваемый-52-летний приятель убитого. Следствие считает, что в конце лета мужчины употребляли алкоголь. Возник конфликт. Приятель убил мужчину ножом и спрятал труп. Виновный сознался в содеянном. 

Ранее сообщалось, что пенсионер из подмосковных Мытищ утонул во время рыбалки на Клязьминском водохранилище.

Утром 28 ноября 77-летний мужчина отправился на рыбалку. Чуть позже его автомобиль обнаружили на берегу водохранилища рядом с деревней Никульское, а рядом с полыньей стоял рыболовный ящик. Спустя сутки тело рыбака извлекли из воды.

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#убийство
#происшествие
#новости
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Второклассницу похитили по дороге из школы и требуют выкуп в Калужской области
30 ноября 2023, 12:25

Фото: iStock/eranicle

В Калужской области неизвестные похитили восьмилетнюю девочку по дороге домой из школы. Похитители требуют за нее полтора миллиона рублей в криптовалюте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, 29-го ноября второклассница возвращалась домой после уроков в Козельске. Она приехала на остановку на школьном автобусе вместе со своими одноклассниками. Дальше она пошла домой одна. Домой девочка так и не дошла, тогда ее мать начала поиски ребенка.

Вечером того же дня неизвестные под ником «Рыжик» написали ей в Telegram. Они заявили, что девочка находится у них и ее вернут родителям, если получат 1,5 миллиона в крипте на указанный счет.

Похитители также потребовали не обращаться в полицию. Однако женщина приняла решение сделать это. Сейчас правоохранители занимаются поиском ребенка. Возбуждено уголовное дело.

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#девочка
#счёт
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Петербуржец побил школьников за то, что они на него посмотрели
30 ноября 2023, 12:08

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина избил на Туристской улице школьников 7 и 13 лет.
Мужчине почудилось, что дети бросили в его сторону неправильный взгляд, пишет «Фонтанка».

40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения стоял возле дома. Мимо него проходили школьники. Мужчина бросил в них бычок от сигареты из-за того, что дети неправильно посмотрели. Мальчики в ответ огрызнулись. После этого он начал преследовать детей. 

В безлюдном дворе набросился на школьников. 7-летнему ребёнку пьяница с трех ударов проломил кость рядом с глазом, а старший ударил мужчину и сломал себе палец на руке. Потом нетрезвый гражданин скрылся. 

Прокуратура Приморского района настояла на возбуждении уголовного дела.

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#дети
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