Стало известно новое число погибших от обстрелов в Израиле

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Число погибших в результате обстрелов палестинским движением ХАМАС территории Израиля превысило 200 человек. Об этом сообщает телеканал N12.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате ракетных обстрелов в городах Израиля достигло 779 человек. Мирных жителей в травами разной тяжести экстренно госпитализируют в местные больницы.
В Госдуме РФ призвали эвакуировать россиян, по разным причинам находящихся на территории Израиля, где ведутся активные боевые действия.
7 октября Палестина объявила войну Израилю. За прошедшие сутки палестинское движение ХАМАС нанесло свыше трёх тысяч ракетных ударов по территории соседнего государства.
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Анастасия Чинкова