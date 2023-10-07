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Стало известно новое число погибших от обстрелов в Израиле

N12: в результате обстрелов территории Израиля погибли более 200 мирных жителей
07 октября 2023, 21:11
Фото: iStock/Foremniakowski

Фото: iStock/Foremniakowski

Число погибших в результате обстрелов палестинским движением ХАМАС территории Израиля превысило 200 человек. Об этом сообщает телеканал N12.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате ракетных обстрелов в городах Израиля достигло 779 человек. Мирных жителей в травами разной тяжести экстренно госпитализируют в местные больницы.

В Госдуме РФ призвали эвакуировать россиян, по разным причинам находящихся на территории Израиля, где ведутся активные боевые действия.


7 октября Палестина объявила войну Израилю. За прошедшие сутки палестинское движение ХАМАС нанесло свыше трёх тысяч ракетных ударов по территории соседнего государства.

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#израиль
#пострадавшие
#обстрел
#жители
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Число пострадавших от военного столкновения в Израиле возросло до 779 человек
Jerusalem Post: 779 человек пострадало от эскалации конфликта в Израиле
07 октября 2023, 16:10

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

В результате массированных ракетных обстрелов территории Израиля со стороны Палестины пострадали 779 мирных жителей. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.
Раненные жители были экстренно эвакуированы в больницы страны.

Напомним, что в субботу, 7 октября, радикальное палестинское движение ХАМАС объявило войну Израилю. Территория государства обстреливается военными ракетами со стороны сектора Газа. 

Премьер-министр Израиля Беньямин Натаньяху заявил, что в стране разворачивается не военная операция, а настоящая война. В срочном порядке были мобилизованы резервисты, приграничные территории зачищаются от террористов. В учебных учреждениях Израиля приостановлены занятия. 

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#израиль
#война
#пострадавшие
#жители
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Секретарь «Единой России» скончался после подрыва автомобиля в Новой Каховке
07 октября 2023, 15:11

Фото: iStock/Yury Karamanenko

«Единой России» Владимир Малов, автомобиль которого подорвали неизвестные террористы. Об этом сообщили в оперативном штабе администрации города.
Уточняется, что мужчина погиб в больнице от полученных в результате взрыва ранений. 

Ранее член Совета Федерации РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что в субботу, 7 октября, неизвестные подорвали автомобиль, в котором находился секретарь отделения «Единой России» в Новой Каховке. Он был экстренно госпитализирован в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

Уточняется, что российские власти расценивают это происшествие как теракт, направленный против мирного населения страны.

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#херсонская область
#единая россия
#теракт
#взрыв
#автомобиль
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На Украине задержали мужчин, продававших документы о наличии детей
МВД Украины арестовало мужчин, продававших фиктивные свидетельства о рождении
07 октября 2023, 14:02

Фото: iStock/ronstik

Национальная полиция Украины задержала двух мужчин, продававших призывникам поддельные документы о наличии несовершеннолетних детей для уклонения от мобилизации и выезда за приделы страны. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Уточняется, что два жителя Киева и Львовской области изготавливали фиктивные свидетельства о рождении ребёнка, поскольку наличие троих и более несовершеннолетних детей освобождает мужчину от мобилизации. За свою работу они требовали сумму, не превышающую десяти тысяч долларов. 

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о содействии незаконного пересечения границы Украины. Им грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет. Также в течение трёх лет они не смогут занимать ряд должностей или заниматься некоторыми видами деятельности. Кроме того, последует конфискация их имущества.

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#украина
#призывник
#документы
#дети
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Стали известны подробности убийства восьмилетнего мальчика в Петербурге
Убийца сына в Петербурге в момент совершения преступления был трезв
07 октября 2023, 13:18

Фото: istockphoto/showcake

В Санкт-Петербурге 45-летний фельдшер скорой помощи жестоко убил своего восьмилетнего сына. Судебные медики обнаружили на теле мальчика не менее девяти ножевых ранений.
На теле второклассника эксперты обнаружили проникающие ножевые ранения на спине, животе и предплечьях. Вероятно, ребенок пытался защититься от потерявшего человеческий облик отца. В квартире видны следы попыток замыть кровь. Сам убийца также нанес себе серьезные раны. У мужчины повреждены печень и кишечник. Кроме того, он потерял около двух литров крови.

Мама убитого мальчика, как и муж, работает фельдшером в бригаде скорой психиатрической помощи. В момент трагедии она была на смене. Причины неадекватного поведения мужчины пока остаются неизвестными. Семья считалась благополучной, на учете в органах опеки или отделе ПДН не состояла. Алкоголя в крови убийцы не обнаружено.

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#мужчины
#мама
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В Херсонской области подорвали автомобиль секретаря отделения «Единой России»
Сенатор Кастюкевич: неизвестные подорвали автомобиль секретаря «ЕР» в Новой Каховке
07 октября 2023, 11:19

Фото: iStock/Ivan Murauyou

В Новой Каховке был подорван автомобиль исполнительного секретаря отделения «Единой России» Владимира Малова. Об этом в своём Telegram-канале сообщил член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Уточняется, что в результате подрыва, который произошёл в 9:30 утра, секретарь отделения «Единой России» получил серьёзные травмы. Он был экстренно госпитализирован.

Также подчеркивается, что подрыв автомобиля воспринимается Россией как террористический акт, направленный против мирного населения. 

В настоящее время проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что украинские военные приступили к минированию Кременчугской ГЭС с целью обвинить во взрыве Россию. Провокация также направлена на создание напряжённости в обществе.

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#херсонская область
#взрыв
#единая россия
#теракт
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«Папа сошел с ума!»: Страшное убийство ребенка в Петербурге
Житель Петербурга убил в своей квартире восьмилетнего сына
07 октября 2023, 10:36

Фото: istockphoto/zoka74

Страшная трагедия произошла в Санкт-Петербурге на Софийской улице. 45-летний фельдшер психиатрической бригады скорой помощи убил своего восьмилетнего сына.
Мальчик успел позвонить матери и рассказать, что отец крушит и ломает все в доме. Потом он сказал: «Папа сошел с ума!», после чего связь прервалась. Женщина пыталась дозвониться до мужа и сына, но больше они на звонки не отвечали, передает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Встревоженная женщина попросила приехать в квартиру свою мать, бабушку мальчика. Когда та приехала на такси, то застала страшную картину. Дверь в квартиру была открыта, окровавленный зять сидел в коридоре и что-то невнятно бормотал, а на кухне лежало бездыханное тело ребенка.

Отца забрали в отделение шоковой хирургии больницы скорой помощи имени Джанелидзе с множественными колотыми и резаными ранами груди и живота, которые он, вероятно, нанес себе сам. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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Стало известно о числе пострадавших от ракетного обстрела в Израиле
Yedioth Ahronoth: от ракетного обстрела в Израиле пострадали 80 человек
07 октября 2023, 10:19

Фото: iStock/RamonCast

Около 80 человек были госпитализированы после ракетного обстрела в Израиле. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.
Пострадавшие были доставлены в больницу «Сорока» в населённом пункте Беэр-Шеве на юге Израиля.

Уточняется, что порядка 80 человек получили ранения после массированного обстрела ракетами из сектора Газа. Среди них есть и пострадавшие, находящиеся в тяжёлом состоянии. За их жизни борются врачи.

Также издание приводит сведения о том, что за несколько часов в сторону Израиля было выпущено более тысячи боевых ракет.

Ранее пресс-служба Министерства обороны Израиля заявила, что государство готово к началу войны. Это заявление было дано на фоне массированных обстрелов территории Израиля ракетами из сектора Газа. Как сообщается, взрывы прогремели в нескольких районах Тель-Авива и в центральной части страны. 

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#израиль
#ракета
#обстрел
#пострадавшие
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Подозрительное авто в Люберцах увезли на эвакуаторе
Подозрительное авто в Люберцах увезли на эвакуаторе, оцепление снимают
07 октября 2023, 05:57

Фото: Istockphoto / Evgen_Prozhyrko

Оцепление на месте обнаружения подозрительного автомобиля марки Audi в подмосковных Люберцах постепенно снимается. Робот-сапер успешно завершил свою работу, после чего легковой автомобиль был погружен на эвакуатор и вывезен с места происшествия, сообщает РИА Новости.
Ранее представитель экстренных служб информировал о проверке подозрительного «заминированного» автомобиля в районе подмосковных Люберец. Однако угроза оказалась не подтвержденной. Также сообщалось о проведении эвакуации фитнес-центра, находящегося рядом с местом, где стоял подозрительный автомобиль.

На текущий момент, в районе обнаружения подозрительного автомобиля на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах, Подмосковье, периметр оцепления постепенно сужается, и специалисты силовых структур завершают свою работу. Особенно важной была роль робота-сапера, который успешно выполнил свои задачи на месте инцидента.

Подозрительный автомобиль был погружен на автоэвакуатор и транспортирован с места событий.

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#подмосковье
#дтп
#автомобиль
#фитнес
#водитель
#специалисты
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В аэропортах Москвы задержали по меньшей мере 17 рейсов
В аэропортах Москвы задержали по меньшей мере 17 рейсов, 5 отменили
07 октября 2023, 05:45

Фото: iStock/anyaberkut

По последним данным от сервиса «Яндекс. Расписание», в субботу утром в трех московских аэропортах — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» — были задержаны не менее 17 авиарейсов, а еще пять — отменены.
На момент 5:30 утра по московскому времени, в аэропорту «Внуково» были задержаны восемь рейсов и два отменены, в «Домодедово» — четыре задержаны и два отменены, а в «Шереметьево» — пять рейсов задержаны и один отменен.

Следует отметить, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о успешном уничтожении БПЛА в Истринском городском округе Московской области. Аппарат, по его словам, направлялся в сторону Москвы. По предварительным данным, в результате инцидента не было зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших.

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«Аэрофлот» сообщал о сбое в системе Leonardo

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