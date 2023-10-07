Стало известно о числе пострадавших от ракетного обстрела в Израиле

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Около 80 человек были госпитализированы после ракетного обстрела в Израиле. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.
Пострадавшие были доставлены в больницу «Сорока» в населённом пункте Беэр-Шеве на юге Израиля.
Уточняется, что порядка 80 человек получили ранения после массированного обстрела ракетами из сектора Газа. Среди них есть и пострадавшие, находящиеся в тяжёлом состоянии. За их жизни борются врачи.
Также издание приводит сведения о том, что за несколько часов в сторону Израиля было выпущено более тысячи боевых ракет.
Ранее пресс-служба Министерства обороны Израиля заявила, что государство готово к началу войны. Это заявление было дано на фоне массированных обстрелов территории Израиля ракетами из сектора Газа. Как сообщается, взрывы прогремели в нескольких районах Тель-Авива и в центральной части страны.
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Уточняется, что порядка 80 человек получили ранения после массированного обстрела ракетами из сектора Газа. Среди них есть и пострадавшие, находящиеся в тяжёлом состоянии. За их жизни борются врачи.
Ранее пресс-служба Министерства обороны Израиля заявила, что государство готово к началу войны. Это заявление было дано на фоне массированных обстрелов территории Израиля ракетами из сектора Газа. Как сообщается, взрывы прогремели в нескольких районах Тель-Авива и в центральной части страны.
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Анастасия Чинкова