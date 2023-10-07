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Стало известно о числе пострадавших от ракетного обстрела в Израиле

Yedioth Ahronoth: от ракетного обстрела в Израиле пострадали 80 человек
07 октября 2023, 10:19
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Около 80 человек были госпитализированы после ракетного обстрела в Израиле. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.
Пострадавшие были доставлены в больницу «Сорока» в населённом пункте Беэр-Шеве на юге Израиля.

Уточняется, что порядка 80 человек получили ранения после массированного обстрела ракетами из сектора Газа. Среди них есть и пострадавшие, находящиеся в тяжёлом состоянии. За их жизни борются врачи.


Также издание приводит сведения о том, что за несколько часов в сторону Израиля было выпущено более тысячи боевых ракет.

Ранее пресс-служба Министерства обороны Израиля заявила, что государство готово к началу войны. Это заявление было дано на фоне массированных обстрелов территории Израиля ракетами из сектора Газа. Как сообщается, взрывы прогремели в нескольких районах Тель-Авива и в центральной части страны.

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#пострадавшие
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Подозрительное авто в Люберцах увезли на эвакуаторе
Подозрительное авто в Люберцах увезли на эвакуаторе, оцепление снимают
07 октября 2023, 05:57

Фото: Istockphoto / Evgen_Prozhyrko

Оцепление на месте обнаружения подозрительного автомобиля марки Audi в подмосковных Люберцах постепенно снимается. Робот-сапер успешно завершил свою работу, после чего легковой автомобиль был погружен на эвакуатор и вывезен с места происшествия, сообщает РИА Новости.
Ранее представитель экстренных служб информировал о проверке подозрительного «заминированного» автомобиля в районе подмосковных Люберец. Однако угроза оказалась не подтвержденной. Также сообщалось о проведении эвакуации фитнес-центра, находящегося рядом с местом, где стоял подозрительный автомобиль.

На текущий момент, в районе обнаружения подозрительного автомобиля на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах, Подмосковье, периметр оцепления постепенно сужается, и специалисты силовых структур завершают свою работу. Особенно важной была роль робота-сапера, который успешно выполнил свои задачи на месте инцидента.

Подозрительный автомобиль был погружен на автоэвакуатор и транспортирован с места событий.

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#подмосковье
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#автомобиль
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#водитель
#специалисты
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В аэропортах Москвы задержали по меньшей мере 17 рейсов
В аэропортах Москвы задержали по меньшей мере 17 рейсов, 5 отменили
07 октября 2023, 05:45

Фото: iStock/anyaberkut

По последним данным от сервиса «Яндекс. Расписание», в субботу утром в трех московских аэропортах — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» — были задержаны не менее 17 авиарейсов, а еще пять — отменены.
На момент 5:30 утра по московскому времени, в аэропорту «Внуково» были задержаны восемь рейсов и два отменены, в «Домодедово» — четыре задержаны и два отменены, а в «Шереметьево» — пять рейсов задержаны и один отменен.

Следует отметить, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о успешном уничтожении БПЛА в Истринском городском округе Московской области. Аппарат, по его словам, направлялся в сторону Москвы. По предварительным данным, в результате инцидента не было зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших.

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В Люберцах проверили «заминированную» машину, угрозы нет
В Люберцах проверили «заминированную» машину, угроза не подтвердилась
07 октября 2023, 04:31

Фото: iStock/vmargineanu

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку «заминированного» автомобиля в Люберцах, прилегающего к фитнес-центру, однако угроза взрыва не подтвердилась, сообщил представитель экстренных служб, передает РИА Новости.
Ранее поступила информация о предполагаемом минировании легкового автомобиля, что привело к эвакуации близлежащего фитнес-центра. Однако после проведенной проверки машины не было обнаружено угрозы взрыва.

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#машины
#информация
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В Канаде из-за крушения самолета погибли три человека
CBC: вблизи аэропорта в Канаде из-за крушения самолета погибли три человека
07 октября 2023, 02:55

Фото: iStock/bluesky85

Трое людей погибли в результате катастрофы небольшого самолета в городе Чилливак в Канаде, сообщает телеканал CBC, ссылаясь на информацию полиции.
Согласно данным телеканала, инцидент произошел неподалеку от местного аэропорта и гостиницы, и все находившиеся на борту погибли. На данный момент причины крушения остаются неизвестными.

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#гостиницы
#инцидент
#рф
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В Приморье три человека погибли в ДТП грузовика и легкового автомобиля
В Приморье грузовик врезался в легковушку, три человека погибли, один пострадал
07 октября 2023, 02:36

Фото: Istockphoto / Evgen_Prozhyrko

Три человека погибли, а еще один получил травмы в результате столкновения легковой иномарки и грузовика на трассе в Приморском крае. Инцидент произошел на 650-м километре автодороги А-370 «Уссури» между Хабаровском и Владивостоком, в Михайловском районе. Об этом сообщает Управление МВД России по Приморскому краю.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночное время на сухом асфальте без видимых повреждений. По данным полиции, 56-летний водитель грузовика Isuzu Forward, имеющий 16-летний стаж управления, двигался в направлении Владивостока, когда при попытке выполнения обгона он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Auris. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся.

Три человека, включая 42-летнюю водительницу и двух пассажиров Toyota Auris (36-летнюю женщину и 11-летнего ребенка), скончались на месте ДТП. Водитель грузовика Isuzu Forward был госпитализирован с ушибом грудной клетки и травмой живота.

По данным ведомства, водителя грузовика в текущем году уже четыре раза привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. На данный момент начато уголовное дело, чтобы выяснить обстоятельства ДТП.

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В Мурманске самолет ушел на второй круг из-за лося на посадочной полосе
06 октября 2023, 22:37

Фото: iStock/Photosbypatrik

Самолету, выполнявшему рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск, пришлось уйти на второй круг из-за лося, который выскочил на посадочную полосу, сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, борт, выполнявший рейс FV6345 авиакомпании «Россия», должен был приземлиться в Мурманске в 19:30, и уже заходил на посадку, когда диспетчеры передали пилотам, что на рулежную полосу выскочил лось. 

«Так как в случае испуга животного шумом садящегося самолета траектория его движения могла быть непредсказуема, воздушное судно было отправлено на второй круг. Посадка самолета прошла успешно», — прокомментировали ситуацию представители авиакомпании. 

Ранее россиянин, летевший в Ташкент бортом Uzbekistan Airports, скончался прямо на борту самолета. Рейс Uzbekistan Airways HY-604, летевший из Москвы в Ташкент, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ургенча в 16:59 (14:59 по московскому времени).

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#самолет
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В Свердловской области пропала 14-летняя девочка
Под Екатеринбургом пропавшая 14-летняя девочка нашлась в соседнем городе
06 октября 2023, 22:21

Фото: iStock/syahrir maulana

6 октября под Екатеринбургом пропала 14-летняя девочка, сообщает E1.RU.
По информации СМИ, у подростка, которая проживает в селе Балтым, есть особенности умственного развития. 

Отмечается, что за день до этого у девочки в школе случился неприятный инцидент с одноклассницей. Она забрала у нее телефон и обманывала, что на самом деле никакого телефона у нее нет. Забирать гаджет пришлось при помощи директора. 

Взволнованные родственники разыскивали девочку с 13:00, однако, к счастью, вечером подросток нашлась в соседнем городе Верхняя Пышма. Ее бабушка рассказал изданию, что девочка добралась до города на самокате, который, видимо, где-то нашла. В настоящий момент ребенок находится в отделении полиции. 

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#екатеринбург
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Спасатели сняли с козырька магазина пострадавшего из-за девушки жителя Красногорска
06 октября 2023, 22:17

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса эвакуировали с козырька магазина спрыгнувшего туда с третьего этажа молодого человека. Инцидент произошёл в городском округе Красногорск, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила подруга пострадавшего. Девушка рассказала, что уронила на козырёк, расположенный на первом этаже жилого дома, ювелирное украшение. Молодой человек решил достать его, спрыгнув вниз. Однако он не рассчитал расстояние и, неудачно приземлившись, повредил ногу. 
 
Прибыв на место вызова, спасатели поднялись на козырёк по выдвижной трёхколенной лестнице. Осмотрев смельчака 1997 года рождения, они зафиксировали ему повреждённую конечность, переложили на жёсткие носилки и с помощью альпинистского снаряжения спустили вниз. 
 
После этого пострадавшего передали медикам для госпитализации.

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#подмосковье
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9 октября в Грозном начнется суд над Журавелем, сжегшим Коран на фоне мечети
06 октября 2023, 22:02

Фото: iStock/gorodenkoff

9 октября в Чечне состоится суд над жителем Волгограда Никитой Журавелем, который устроил акцию с сожжением Корана, об этом сообщили представители Висаитовского районного суда города Грозный на официальном сайте.
«Уголовное дело принято судом к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании на 10 часов 09.10.2023 г.», - говорится в опубликованном сообщении.

Напомним, в мае 2023 года силовики задержали 19-летнего жителя Волгограда Никиту Журавеля, который сжег Коран напротив Волгоградской соборной мечети. Позже он признался, что действовал по указу украинских спецслужб за вознаграждение в десять тысяч рублей. 

На Журавеля возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих» и 26 мая этапировали в Грозный. 

В конце августа Журавель заявил, что к нему в СИЗО пришел сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров и избил его. Позже видео с избиением было опубликовано в цоиальных сетях.

Сам Рамзан Кадыров заявил, что гордится поступком сына, а сегодня депутат Госдумы Адам Делимханов рассказал, Адаму Кадырову присвоили звание «Героя Чечни».

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