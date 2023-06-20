Стало известно о гибели человека во время урагана в Красноярском крае

Фото: istockphoto.com/shadrin_andrey
Трагедия произошла в городе Боготол
В результате урагана в Красноярском крае во вторник, 20 июня, погиб 38-летний житель города Боготол.
Кроме того, в результате стихии известно о 15 повреждённых автомобилях. Органы правопорядка продолжают выезжать на места происшествия и фиксировать разрушения.
Ранее пилот Джим Твето, который известен как главный герой документального фильма Discovery Flying Wild Alaska, погиб 16 июня в авиакатастрофе. Так, Твето и его пассажир Шейн Рейнольдс, гид-проводник по охоте и рыбалке, находились в самолете Cessna 180. Он потерпел крушение в 56 км от деревни Шактулик. О Джиме Твето и его семейной авиакомпании Era Alaska рассказывалось в сериале Discovery Channel. Он продолжался в течение трех сезонов с 2011 по 2012 год.
«В результате травмирования фрагментом крыши погиб 38-летний житель Боготола. Информация о других возможных пострадавших в настоящее время уточняется», — сообщается в Telegram-канале пресс-службы Главного управления МВД по региону.
Ранее пилот Джим Твето, который известен как главный герой документального фильма Discovery Flying Wild Alaska, погиб 16 июня в авиакатастрофе. Так, Твето и его пассажир Шейн Рейнольдс, гид-проводник по охоте и рыбалке, находились в самолете Cessna 180. Он потерпел крушение в 56 км от деревни Шактулик. О Джиме Твето и его семейной авиакомпании Era Alaska рассказывалось в сериале Discovery Channel. Он продолжался в течение трех сезонов с 2011 по 2012 год.
Мелисса Тимофеева