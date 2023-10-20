Стали известны новые подробности по делу Блиновской

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Следствие потребовало продления домашнего ареста блогеру Елене Блиновской. Об этом РИА Новости сообщили в Замоскворецком суде Москвы.
Напомним, что блогера Елену Блиновскую отправили под домашний арест по делу о неуплате налогов и отмывании денег. В период с 2019 по 2021 годы её налоговая задолженность дошла до отметки в более чем 918 миллионов рублей.
Ранее, 21 июля, ей уже продлевали домашний арест до 26 октября. В этот период женщине запрещено покидать свой подмосковный дом и пользоваться связью.
Следующее заседание суда пройдёт 24 октября, где будет решено дальнейшее положение Блиновской. За неуплату налогов блогеру может грозить лишение свободы сроком до десяти лет по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Также, в начале сентября адвокат подсудимой Наталия Сальникова сообщала, что Блиновской разрешили на время покинуть свой коттедж в Истре, чтобы принять участие в голосовании на выборах мэра Москвы.
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Ранее, 21 июля, ей уже продлевали домашний арест до 26 октября. В этот период женщине запрещено покидать свой подмосковный дом и пользоваться связью.
Также, в начале сентября адвокат подсудимой Наталия Сальникова сообщала, что Блиновской разрешили на время покинуть свой коттедж в Истре, чтобы принять участие в голосовании на выборах мэра Москвы.
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Анастасия Чинкова