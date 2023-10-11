Стало известно о новых пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы

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Число пострадавших в результате столкновения поездов на станции метро «Печатники» достигло пяти человек. Об этом сообщают оперативные службы, работающие на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена нет движения поездов между станциями «Люблино» и «Дубровка» из-за столкновения двух составов на станции «Печатники».
Оперативные службы, работающие на месте аварии сообщили, что число пострадавших при столкновении возросло до пяти человек.
Также сообщалось, что машиниста одного из составов зажало между кабинами. Сотрудники экстренных служб смогли извлечь его и передать медицинским работникам. В настоящее время он доставлен в больницу.
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Оперативные службы, работающие на месте аварии сообщили, что число пострадавших при столкновении возросло до пяти человек.
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Пострадавший в столкновении поездов метро машинист доставлен в больницу
Анастасия Чинкова