Стало известно о повреждении еще одного кабеля в Балтийском море

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Телекоммуникационный подводный кабель между Швецией и Эстонией поврежден. Об этом заявил министр гражданской обороны королевства Карл-Оскар Болин, его слова приводит агентство Рейтер.
«Кабель был поврежден в то же время, что и газопровод между Финляндией и Эстонией», — заявил Болин.Министр обороны также сообщил, что сейчас специалисты работают над выяснением причины повреждения. На сегодняшний день сложно оценить почему произошло повреждение, но известно, что кабель разорван не полностью.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил поддержку Финляндии и Эстонии в связи с проводимым ими расследованием инцидента, связанного с повреждением газопровода в Балтийском море. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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