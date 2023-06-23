Стало известно о реальном состоянии затонувшего батискафа «Титан»

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Океанолог Сагалевич: «Этот аппарат был сделан на коленках»
Руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН, а по совместительству и близкий друг погибшего пилота затонувшего «Титана» Поля-Анри Наржеоле Анатолий Сагалевич заявил, что причиной катастрофы стал сам аппарат и его плохое качество.
Он пояснил, что катастрофа произошла из-за разгерметизации на борту, в результате чего схлопнулся прочный корпус, где были люди.
Для обеспечения безопасности, по словам эксперта, батискафы должны проходить соответствующую сертификацию ежегодно и каждые пять лет — инспекцию.
Ранее профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти заявила о том, что пассажиры батискафа «Титан», погибли быстро и безболезненно, а их тела, скорее всего, не обнаружат. По словам эксперта, разрушение подводного аппарата произошло невероятно быстро. Она пояснила, что происшествие могло занять долю секунды, а члены экипажа навряд ли успели понять, что возникла какая-то проблема.
«Этот аппарат был сделан на коленках. В своё время мы всегда несколько раз испытывали конструируемые батискафы, проверяли тайные отсеки, камеру высокого давления по нормам и в режиме цикличности. Если инцидент с «Титаном» стал возможен, значит, подобных проверок он перед погружением не прошёл», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Сагалевич.
Для обеспечения безопасности, по словам эксперта, батискафы должны проходить соответствующую сертификацию ежегодно и каждые пять лет — инспекцию.
Ранее профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти заявила о том, что пассажиры батискафа «Титан», погибли быстро и безболезненно, а их тела, скорее всего, не обнаружат. По словам эксперта, разрушение подводного аппарата произошло невероятно быстро. Она пояснила, что происшествие могло занять долю секунды, а члены экипажа навряд ли успели понять, что возникла какая-то проблема.
Мелисса Тимофеева