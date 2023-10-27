Появились подробности о состоянии экс-депутата Рады Олега Царева

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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что бывший депутат Верховной рады Олег Царёв сейчас находится в тяжелом состоянии. На экс-депутат было совершенно покушение.
Сегодня, 27 октября, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Царёв стал жертвой покушения. Нападение произошло в Крыму около полуночи. Человек пробрался на территорию санатория имени Кирова в Ялте, где проживает экс-депутат и 2 раза выстрелил в него. Преступник скрылся, на месте работают правоохранители
Личный телеграм-канал Царёва также подтвердил, что в него стреляли дважды на территории санатория. На момент прибытия скорой помощи Олег Царёв находился без сознания, он потерял много крови.
Ранее Олег Царёв, занимал пророссийскую позицию до переворота на Украине. Он уехал в Россию страну в 2014 году. Царев критиковал киевский режим и президента Владимира Зеленского. Сообщается, что за пару часов до нападения он выступал в эфире телеканала «Царьград», где рассказывал о террористической направленности политики украинского лидера. Ему по телефону ему угрожал смертью лично украинский олигарх Игорь Коломойский.
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Личный телеграм-канал Царёва также подтвердил, что в него стреляли дважды на территории санатория. На момент прибытия скорой помощи Олег Царёв находился без сознания, он потерял много крови.
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Алина Юрчак