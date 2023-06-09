Стало известно о восстановлении электроснабжения в Новой Каховке

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«Сегодня днём удалось восстановить энергоснабжение в Новой Каховке. Она возвращается к жизни. Основной упор на инженерную разведку и обеззараживание территорий, источников воды и коммуникаций, утилизацию павших животных», — приводит РИА Новости слова Алексеенко.
Кроме того, Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом комментировал подрыв Каховской ГЭС. Путин называл это «варварской акцией Киева». По его словам, эти действия привели к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.