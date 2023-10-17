В Эстонии назвали возможного виновника повреждения Balticconnector

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Контейнеровоз Newnew Polar Bear, который принадлежит Китаю и и ходит под флагом Гонконга, находился недалеко от эстонско-финского газопровода Balticconnector 8 октября, когда на нем возникла утечка. Об этом сообщает издание Postimees.
Ранее эстонские СМИ писали, что неподалеку от места аварии находилось и российский нефтерудовоз «СГВ Флот». Но позже выяснили, что китайский контейнеровоз находился к месту газопровода ближе.
Напомним, 8 октября на газопроводе Balticconnector, проходящим между финляндским городом Инкоо и эстонским Палдиски, заметили снижение давления. Газопровод перекрыли, было начато расследование. В дальнейшем в криминальной полиции Финляндии сообщили, что повреждение расследуется как «вандализм».
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«Данные сайта морской аналитики Marine Traffic показывают, что в роковые выходные к трубе гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий китайцам, ходящий под флагом Гонконга», — указано в статье.
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Алина Юрчак