Стало известно о жертвах при падении Су-24 в Волгоградской области

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В администрации Калачёвского района сообщили, что жертв и разрушений на месте падения Су-24 в Волгоградской области нет.
Напомним, бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Калачёвском районе под Волгоградом. По информации Минобороны РФ, самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Боекомлект отсутствовал.
Бомбардировщик упал в безлюдной местности. На место происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.
Ранее в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку на грунт самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск из Сочи.
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Екатерина Коршунова