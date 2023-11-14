Стало известно, почему житель Курской области зарезал мать, жену и дочь

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Житель Курской области убил мать, дочь и жену, потому что она отказала ему в сексе, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 42-летний мужчина встретил свою супругу с ночной смены. Он стал намекать ей на интимную близость, однако, она отказалась, сославшись на головную боль. Из-за отсутствию секса в семье разгорелся скандал.
Разругавшихся родителей попыталась успокоить 16-летняя дочь, однако, мужчина не выдержал, схватил нож и зарезал им дочь, супругу и 62-летнюю парализованную мать.
После совершенного преступления мужчина самостоятельно пришёл в полицию и во всём сознался. Против него возбудили уголовное дело по факту убийства трёх человек.
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Разругавшихся родителей попыталась успокоить 16-летняя дочь, однако, мужчина не выдержал, схватил нож и зарезал им дочь, супругу и 62-летнюю парализованную мать.
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Евгения Парфентьева