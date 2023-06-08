Стало известно, сколько человек погибло после разрушения Каховской ГЭС

РИА Новотси/Таисия Воронцова
Сообщается о гибели 5 человек в результате разрушения Каховской ГЭС
5 человек погибли из-за теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщил мэр Владимир Леонтьев Также, по его данным, в результате ЧП 41 человек пострадал.
На левом берегу Херсонской области идёт эвакуация мирных жителей. В некоторых затопленных районах, к примеру, в Новой Каховке, вода постепенно сходит.
Ранее сообщалось, что скорость течения Днепра после разрушения Каховской ГЭС выросла в десять раз. Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что скорость течения реки Днепр после теракта на Каховской ГЭС со стороны украинских боевиков выросла в 10 раз. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
На левом берегу Херсонской области идёт эвакуация мирных жителей. В некоторых затопленных районах, к примеру, в Новой Каховке, вода постепенно сходит.
Мария Фирсова