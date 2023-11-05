Стало известно, сколько человек пострадало из-за стрельбы в центре Москвы

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Четыре человека пострадали в результате стрельбы в центре Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Ранее экстренные службы сообщали, что в центре Москвы, у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky произошла стрельба. 37-летний мужчина в разгаре конфликта произвёл несколько выстрелов в своих оппонентов.
Стало известно, что вооружённый мужчина ранил четырёх человек. Они были экстренно госпитализированы с ранениями.
МВД сообщало, что причиной конфликта, повлекшего за собой стрельбу, стала бытовая ссора, которая переросла в потасовку. В результате, мужчина был задержан прибывшими на место полицейскими.
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Стало известно, что вооружённый мужчина ранил четырёх человек. Они были экстренно госпитализированы с ранениями.
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Анастасия Чинкова