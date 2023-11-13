Стало известно, сколько могли заплатить Дружинину за убийство Соловьева

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который обвиняется в убийстве, совершенном в 1994 году. Мужчина скрылся от следствия и стал пастухом в горах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова старшего помощника подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.