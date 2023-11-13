Стало известно, сколько могли заплатить Дружинину за убийство Соловьева

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Уроженец Эстонии Максим Дружинин сознался в планировании убийства тележурналиста Владимира Соловьева и рассказал, что за это преступление должен был получить 1 млн рублей, украинский паспорт и жилплощадь на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
«До покушения должен был получить 400 тыс. рублей, а еще 600 тыс. - после совершения преступления», - гласят материалы дела.
Покушение Соловьева было предотвращено в 2022 году. По подозрению в покушении на убийство были задержаны несколько человек, которые являлись членами неонацистской террористической организации, действовавшие по заданию украинских спецслужб.
Владимир Соловьёв – известный российский журналист и общественный деятель. Он ведет телевизионные программы, в эфире которых поднимает важные государственные темы, выступает за поддержку спецоперации на территории Украины, резко высказывается в адрес недружественных для России стран, и открыто поддерживает политику властей.
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