Стало известно, сколько россиян погибло из-за травм в угольных шахтах

РИА Новости/Алексей Майшев
В угольных шахтах России с начала 2023 года из-за травм погибли 15 человек
Председатель Росуглепрофа Иван Мохначук сообщил во время заседания рабочей группы Минэнерго, что с января по май 2023 года 15 человек погибли на угольных шахтах и разрезах. Для сравнения, этот показатель за весь пошлый год составил 17 человек.
На подземных работах погибло 5 человек и 10 на открытых горных работах. 15 человек умерли в рабочее время естественной смертью.
В нынешнем году на поверхности погибает вдвое больше людей, чем под землей. Это связывают с недостаточной охраной труда, пишет "Московский Комсомолец".
В марте сообщалось о том, что в Ростовской области погиб шахтер из-за обрушившейся горной породы. Уточняется, что трагедия произошла 27 марта на шахте «Обуховская». Погибшим оказался 43-летний проходчик шахты. Он скончался в процессе работ по креплению горных выработок в конвейерном штреке. По данным ведомства, полученные травмы были несовместимы с жизнью. Вместе с погибшим шахтером были еще два человека, которые были травмированы.
На подземных работах погибло 5 человек и 10 на открытых горных работах. 15 человек умерли в рабочее время естественной смертью.
В марте сообщалось о том, что в Ростовской области погиб шахтер из-за обрушившейся горной породы. Уточняется, что трагедия произошла 27 марта на шахте «Обуховская». Погибшим оказался 43-летний проходчик шахты. Он скончался в процессе работ по креплению горных выработок в конвейерном штреке. По данным ведомства, полученные травмы были несовместимы с жизнью. Вместе с погибшим шахтером были еще два человека, которые были травмированы.
Мария Фирсова