Стало известно, в каком состоянии находится жена убитого в Новой Москве депутата Колодича

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Раненая жена убитого депутата Александра Колодича не приходит в сознание
РЕН ТВ пишет, что 55-летняя жена депутата из ХМАО Александра Колодича, который был найден убитым в Новой Москве, в тяжелом состоянии. У неё множество ножевых ранений.
Женщина не приходит в сознание. Ей делают переливание крови.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве убили 58-летнего депутата из Югры Александра Колодича. В убийстве подозревают 39-летнего рабочего, который помогал ухаживать за приусадебным участком семьи.
Александр Колодич являлся депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры седьмого созыва, председателем Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва по бюджету, финансам и налоговой политике.
Женщина не приходит в сознание. Ей делают переливание крови.
Александр Колодич являлся депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры седьмого созыва, председателем Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва по бюджету, финансам и налоговой политике.
Мария Фирсова