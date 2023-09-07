Стало известно, за что задержали блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна

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Следственный комитет Армении подтвердил информацию о задержании блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна.
Напомним, мужчин задержали накануне вечером в городе Горис на юге Армении и доставили в отдел Следственного комитета.
По информации Следственного комитета, Бадаляна и Геворкяна задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.
На эту новость уже отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что задержание в армянском городе Горис пророссийского блогера Микаэля Бадаляна стало очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване российско-армянского медиафорума.
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По информации Следственного комитета, Бадаляна и Геворкяна задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.
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Евгения Парфентьева