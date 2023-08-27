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Стая из десятка бездомных собак напала на ребëнка в Махачкале. Мальчику пришлось спасаться от агрессивных животных в воде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным SHOT, инцидент произошел в микрорайоне Редукторный посëлок. Псы успели укусить мальчика, но отступили после того, как он забежал в море.
Ранее в подмосковном доме известного продюсера Гранта Палагаева произошла перестрелка. Палагаев получил ранение руки, а рядом с ним нашли тело мужчины с пистолетом в руке.
26 августа в гости к деятелю кино в его дом в СНТ «Тихая Дубрава» пришли друзья, с которыми они выпивали и веселились всю ночь. Позже один из гостей, которого хозяин не знал, достал пистолет и выстрелил в правую руку Палагаеву. Тот потерял сознание.
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Ранее в подмосковном доме известного продюсера Гранта Палагаева произошла перестрелка. Палагаев получил ранение руки, а рядом с ним нашли тело мужчины с пистолетом в руке.
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Екатерина Коршунова