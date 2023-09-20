Стена дома, где произошел взрыв газа в Балашихе, обрушилась прямо на спасателей.

Фото: iStock/Srdjanns74
«На месте проведения аварийно-спасательных работ в Балашихе произошло повторное обрушение перекрытий дома. По предварительной информации, пострадали трое спасателей», - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. Произошло обрушение нескольких этажей. Под завалами оказались люди. Спасатели приступили к поисково-спасательной операции. Известно как минимум о двух погибших в результате ЧП.
Читайте также:
Воробьёв пообещал оказать помощь жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе
Очевидцы рассказали о взрыве девятиэтажки в Балашихе
Жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе эвакуировали