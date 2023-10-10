«Сто три тела»: Трупы палестинских боевиков нашли на границе с сектором Газа

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Более сотни трупов боевиков ХАМАС обнаружили в израильском кибуце Беэри, сообщает i24 News.
«Сто три тела террористов ХАМАС найдены в израильской общине Беэри недалеко от границы с сектором Газа», - прокомментировали ситуацию на телеканале.
7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Израиль ответил на вторжение бомбардировками стратегических и жилых строений, которые продолжаются и сейчас. В настоящий момент Палестина обвиняет Израиль в применении запрещенных в большинстве стран боеприпасов с белым фосфором.
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Евгения Парфентьева