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«Сто три тела»: Трупы палестинских боевиков нашли на границе с сектором Газа

i24 News: Более сотни тел бойцов ХАМАС обнаружены в израильском кибуце Беэри
10 октября 2023, 21:27
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Более сотни трупов боевиков ХАМАС обнаружили в израильском кибуце Беэри, сообщает i24 News.

«Сто три тела террористов ХАМАС найдены в израильской общине Беэри недалеко от границы с сектором Газа», - прокомментировали ситуацию на телеканале.

7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Израиль ответил на вторжение бомбардировками стратегических и жилых строений, которые продолжаются и сейчас. В настоящий момент Палестина обвиняет Израиль в применении запрещенных в большинстве стран боеприпасов с белым фосфором.

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#израиль
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Bild: В Берлине учитель подрался со школьниками из-за войны в Изариле
10 октября 2023, 21:36

Фото: iStock/globalmoments

В Берлине школьники избили учителя из-за спора о войне в Израиле, сообщает Bild.
По информации СМИ, 14-летний подросток пришел в школу с флагом Палестины. Во дворе его заметил учитель и попытался отнять символ арабской страны, однако, парень сдаваться не планировал.

В результате, на педагога накинулись сразу несколько человек, повалили его на землю и начали пинать ногами. 

При этом, остается не ясным, кто решил первым применить физическую силу - поддерживающий Палестину подросток или болеющий за Израиль преподаватель. Судя по видео, первым, все же, ударил педагог, однако, он заявляет, что первый удар нанес ему именно школьник.

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Российские пожарные спасли кота из горящей квартиры
МЧС: В Выборге пожарные спасли кота из горящей квартиры
10 октября 2023, 21:18

Фото: iStock/.shock

В Выборге пожарные спасли кота из квартиры, где загорелся обогреватель, сообщает МЧС в своем Telegram-канале.
«Электрообогреватель едва не лишил жизни пушистого жителя Выборга. Хозяева оставили сушиться вещи на электрообогревателе и ушли. От оставленного без присмотра отопительного прибора и произошло возгорание», - прокомментировали ситуацию представители министерства. 

Отмечается, что пожарных вызвали соседи погорельцев, когда почувствовали запах дыма. При пожаре никто не пострадал, однако, квартира теперь требует проведения ремонта. 

Ранее стало известно, что в результате взрыва газа в жилом доме Самары пострадали два человека. Журналисты выяснили, что взрыв произошел в квартире, которая принадлежит участнику спецоперации.

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В Перми сотрудница МВД сбила двух артистов на пешеходном переходе
10 октября 2023, 21:01

Фото: iStock/Motortion

В Перми сотрудница МВД сбила двух артистов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, авария случилась вечером 10 октября на Островской улицы.

Сотрудница правоохранительных органов передвигалась по городу на своем лично автомобиле в тот момент, когда дорогу переходили артисты Пермского театра.

По предварительной информации, женщина просто не пропустила пешеходов. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавших легкие травмы, от госпитализации артисты отказались.

В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. 

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В Норвегии зафиксировали вероятный взрыв в районе Balticconnector 8 октября
10 октября 2023, 20:38

Фото: iStock/RamonCast

Сейсмологи в Норвегии сообщили о том, что зафиксировали вероятный «взрыв» 8 октября в районе газопровода Balticconnector.
Отмечается, что магнитуда оценивается в единицу.

Напомним, работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановлена из-за подозрения на утечку. В финской компании Gasgrid Finland отметили, что поставки газа в страну продолжаются через другой терминал.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждения газопровода и кабеля связи между Финляндией и Эстонией могут быть результатом внешнего воздействия. По словам Ниинистё, повреждение газопровода Balticconnector будет расследоваться при поддержке Североатлантического альянса.

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Житель Екатеринбурга насмерть замерз рядом с могилой
Екатеринбурженка обнаружила труп мужчины по пути на работу
10 октября 2023, 20:10

Фото: iStock/Daria Kulkova

Жительница Екатеринбурга ехала на работу на автобусе, когда заметила в кустах тело мужчины без обуви в неестественной позе, сообщает E1.RU.
Добравшись до работы, ответственная женщина сразу позвонила в полицию. Вместе с медиками правоохранители прибыли на место происшествия, где констатировали смерть мужчины за несколько дней до обнаружения, так как труп был сильно обморожен. Его обнаружили неподалеку от могильного венка.

«Тело направили на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. Сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется», - прокомментировали ситуацию в Следственном комитете.

Также было установлено, что погибший - 46-летний местный житель. По факту гибели екатеринбуржца проводится проверка.

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«Робинзон Крузо»: В Карелии спасли пенсионера, оказавшегося на острове после шторма
В Карелии спасли рыбака, попавшего на остров в результате шторма
10 октября 2023, 19:58

Фото: iStock/Natali_ua

В Карелии спасли рыбака, которого штормом унесло на остров, об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Наш карельский робинзон, иначе не назовешь. Три дня провел на острове и выжил», - прокомментировал ситуацию Парфенчиков. 

Инцидент произошел на Сямозере. 7 октября пожилой мужчина ушел рыбачить на лодке, а после разбушевавшегося шторма связь с ним была утеряна. 

Спас горе-рыбака его сосед. По словам мужчины, его будто потянуло в сторону острова, на котором он увидел живого и невредимого рыбака. 

Упавший в ледяную воду, пенсионер все же смог доплыть до берега, где обнаружил заброшенную избушку и полбанки варенья. Так «путешественник» провел три дня, пока не появился его спаситель.

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Трое бизнесменов из Подмосковья украли 34 млн рублей, которые выделили на сирот
10 октября 2023, 19:12

Фото: iStock/blinow61

В городе Клин Московской области будут судить трех бизнесменов, которые украли 34 миллиона рублей, которые были выделены на сирот, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на официального представителя подмосковного управления Следственного комитета России Ольгу Врадий.
По информации следователей, в период с 2017 по 2021 год трое обвиняемых были в сговоре с главой с «Центром проведения торгов» города Клина. Вместе они систематически похищали деньги из областного жилища, которые правительство выделяло для фонд «Жилище», который призван обеспечить жильем детей-сирот. 

Обвиняемых подозревают в 46 эпизодах мошенничества. 

В сумме мошенники украли около 34 миллионов рублей, на их имущество в настоящий момент наложен арест.

Следственные мероприятия по делу бизнесменов завершены, теперь его будет рассматривать суд.

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В Ленобласти мужчина расчленил собутыльника и сварил в кастрюле останки
В Ленинградской области мужчину подозревают в расчленении собутыльника
10 октября 2023, 19:02

Фото: iStock/Fedorovekb

В Ленинградской области арестован мужчина, которого подозревают в убийстве и последующем расчленении своего товарища при распитии спиртных напитков. Об этом сообщает прокуратура региона.
По предварительным данным, 8 октября в квартире подозреваемого найдено тело убитого 44-летнего мужчины. При этом у погибшего были отрезаны руки, а тело покрывали колото-резаные раны.

При этом, по сообщению РИА Новости, часть останков тела убитого хранились в холодильнике, другая часть варилась в кастрюле на плите.Таким образом, подозреваемый арестован судом на два месяца.

Ранее сообщалось, что житель Уфы  подкараулил свою сестру, в момент, когда она выходила из душа. Он накинул полотенце ей на голову и до смерти задушил. Затем он спрятал ее тело в диван. По его словам, это было единственное место, в которое она поместилась.


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#вагнер
#тела
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Пьяный дебошир сорвал вылет самолета из Волгограда в Москву
10 октября 2023, 18:56

Фото: iStock/ViktorCap

Мужчина ругался со стюардессами и пассажирами, а также кричал, что он «не простой человек».
SHOT, пишет, что рейс «Аэрофлота» готовился к взлёту и ехал в сторону взлётно-посадочной полосы. Неожиданно один из пассажиров вскочил со своего места и начал ругаться матом. Словесный конфликт начал переходить в потасовку, но буйного пассажира смогла успокоить его супруга. 

В итоге борт вернулся обратно на стоянку. Дебошира вместе с женой вывели из самолёта полицейские. 

Ранее в аэропорту Домодедово у пассажира взорвалась свето-шумовая граната. 54-летний мужчина положил снаряд в свой чемодан. Сотрудники аэропорта обнаружили это, когда багаж проходил через рентген. Полицейские начали выяснять у мужчины, что у него в багаже. В это время граната сработала.

В результате ЧП никто не пострадал. Мужчину доставили в участок для разбирательств. Выяснилось, что его и ранее задерживали за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

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