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«Страна»: В Днепропетровской области произошли взрывы

30 ноября 2023, 00:42
Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

Ряд взрывов прогремел в Днепропетровской области Украины, сообщает «Страна.ua». Информация об этом ранее появилась в Telegram украинского издания.

Ранее другое украинское СМИ — «Думская» — сообщило о серии взрывов в Одессе, а также об объявлении в Одесской области воздушной тревоги.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#взрывы
#одесса
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В Крыму сообщают о взломе местных интернет-провайдеров
29 ноября 2023, 23:08

Фото: iStock/simpson33

Хакеры взломали ряд интернет-провайдеров в Крыму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Врагом взломан ряд крымских интернет-провайдеров. Технические службы работают. В ближайшее время все проблемы будут устранены», — написал помощник Сергея Аксёнова.

Ранее жители полуострова сообщали о взломе цифрового телевидения IPTV, в эфир которого пустили обращение президента Украины Владимира Зеленского.

В июле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что США курируют кибератаки украинских хакерских группировок на объекты критической информационной инфраструктуры России.

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#интернет
#происшествие
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Пассажир «Аэрофлота» привез из Шри-Ланки серьёзную болезнь
Mash: У пассажира «Аэрофлота» нашли признаки заразной лихорадки денге
29 ноября 2023, 22:38

Фото: istock / Prostock-Studio

У одного из пассажиров самолета «Аэрофлота» из Шри-Ланки, который сел в Шереметьево нашли признаки крайне заразной лихорадки Денге. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, мужчине стало нехорошо в полете. После приземления самолета, на судно пригласили медиком. Вместе с ними на борт поднялись люди с фотоаппаратами и тепловизорами. Эксперты осмотрели потенциального распространителя, сфотографировали всех пассажиров и измерили им температуру. 

Больного забирали из самолёта в противоинфекционных костюмах. Всех пассажиров попросили незамедлительно обращаться в скорую, если чувствуют себя плохо.

Бортпроводники сообщили врачам о больном ещё за четыре часа до прилёта. Мужчину отсадили отдельно, выделили ему отдельную туалетную кабину и не спускали глаз. После посадки людей держали на борту ещё час до особого распоряжения.

Лихорадка Денге или «костоломная лихорадка» — это вирусная инфо акция, которая может попасть к человеку от комара. Больше всего распространена в Азии, Африке и Латинской Америке.

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#шереметьево
#акция
#судно
#эксперты
#люди
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«Действовал хладнокровно»: Что произошло с двумя убитыми россиянками в Турции
Asayiş: Убийца двух россиянок в Турции действовал хладнокровно
29 ноября 2023, 22:02

Фото: istock / IndiaUniform

В городе Бодрум (Турция) были найдены тела 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери. Их хладнокровно убили, выстрелив из ружья. После чего тела завернули в простыни и вывезли за пределы города, где выкинули около дороги. Об этом сообщает местное издание Asayiş.
Известно, что Ирина Двизова много путешествовала и любила фотографироваться в шикарных нарядах и украшениях, а также на фоне роскошных автомобилей. Раньше она работала моделью и занималась недвижимостью. В Турции она жила несколько лет в арендованном доме вместе со своей дочкой. 

Родственники девушек забеспокоились, когда те перестали отвечать на звонки примерно неделю назад. Близкие обратились за помощью в полицию. 

Сотрудники правоохранительных органов смогли определить автомобиль, выехавший с территории дома, и его маршрут. По предварительным данным, причиной убийства стали семейные разборки.  

Главным подозреваемым в этом деле является Андрей Кушлевич, гражданин Литвы и второй супруг Ирины. Женщина добавилась лишения его родительских прав на общего сына, что привело к семейным разногласиям. Сейчас Кушлевич находится в федеральном розыске с 2017 года по обвинению в краже за пределами РФ. Он выехал из Турции вместе с сыном, согласно версии следствия.

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#автомобиль
#женщина
#турция
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#дома
#рф
#тела
#убийство
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Налоговая служба насчитала у Блиновской около 1,5 миллиарда рублей недостачи
Адвокат Сальникова: Блиновской насчитали недостачу в 1,4 млрд рублей
29 ноября 2023, 21:39

Фото: iStock/blinow61

Налоговая служба насчитала недостачу в размере порядка 1,5 миллиардов рублей блогером Еленой Блиновской. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала её адвокат Наталия Сальникова.
По её словам, налоговая не предоставляла счёта Блиновской, поскольку решение ещё не вступило в силу. Но, согласно этому решению, задолженность по налогам составляет 918 миллионов рублей, а остальные 1,4 миллиарда составляют пени и штрафы. 

Напомним, что блогер Елена Блиновская находится под домашним арестом по делу об уклонении от выплаты налогов и отмывании денег. Отмечается, что суд принял решение 14 ноября продлить домашний арест подсудимой до конца января следующего года. 

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#налоги
#суд
#арест
#выплаты
#штрафы
#блогер
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Участник ОПГ предстал перед судом за преступления, совершенные в «нулевых»
В Свердловской области осудят мужчину за участие в ОПГ в начале 2000-х
29 ноября 2023, 20:44

Фото: istock / Zolnierek

В Свердловской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, который в начале 2000-х годов состоял в организованной преступной группировке (ОПГ). Об этом сообщает Лента.ру, ссылаясь на региональное управление Следственного комитета РФ.
Гражданин обвиняется по статьям 210 («Участие в преступном сообществе») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он находился в розыске долго время, его удалось задержать только в феврале в этом году. 

По информации следствия, в начале нулевых подозреваемый был членом группировки, которую организовал один из предпринимателей в сфере продажи автомобилей. Мужчин собирал сведенья о двух граждан, которые конфликтовали с лидером ОПГ, а затем передавал их другим участникам преступного сообщества. Они совершили нападение на потерпевших и причинили их здоровью тяжкий вред.

Судить обвиняемого будут за умышленное причинения тяжкого вреда здоровью и за само участие в преступной группировке. 

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#нападение
#вред
#ук
#мужчины
#расследование
#рф
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Автобус с 39 детьми попал в ДТП под Калининградом
МЧС: экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП под Калининградом
29 ноября 2023, 20:15

Фото: iStock/conejota

Экскурсионный автобус с 39 детьми столкнулся с двумя легковыми автомобилями в Калининградской области. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
Отмечается, что школьники следовали на автобусе на экскурсию. В результате столкновения на трассе Чернышевское-Калининград, пострадали три человека. По предварительным данным, никто из детей не пострадал. 

На место аварии быстро прибыли спасательные службы. Пожарные в срочном порядке отключили аккумуляторные батареи, чтобы избежать возгорания легковых автомобилей, получивших серьёзные повреждения. 

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины случившегося. 

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#авария
#дтп
#автобус
#калининград
#дети
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После публикации видео с издевательствами над подростком на Алтае начали проверку
В Алтайском крае начали проверку из-за избиения девочки-подростка в общежитии
29 ноября 2023, 19:41

Фото: istock / vladans

Прокуратура Алтайского края начала проверку после публикации видео, где над девушкой издеваются в общежитии. Об этом сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина.

«Согласно пояснениям, конфликт происходил в помещении общежития образовательного учреждения в городе Алейске. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проведение проверки. Перед территориальным прокурором поставлена задача детально разобраться в произошедшем, установить, в каком учреждении произошли события, дать им правовую оценку», — сказано в сообщении.
На видео, которое прокуратора предоставила журналистам для ознакомления, видно, как подростки издеваются над своей соседкой по комнате, а затем одна из них даже бьет ее по голове. 

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае заключили под стражу женщину, которая на людях побила свою новорождённую дочь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#проверки
#конфликт
#прокуратура
#подростки
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#новости
#избиение
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В Москве две женщины умерли после отравления метадоном
29 ноября 2023, 19:28

Фото: iStock/aee_werawan

Это первые случаи смерти в Москве, куда могла попасть партии наркотиков из Ставрополя.
SHOT пишет, что 27-летнюю уроженку города Мурома Анастасию Б. обнаружили на полу в квартире на улице Чертановской. Её нашла подруга, приехавшая в гости. Девушка была без сознания. Рядом лежало тело её 32-летней знакомой Заалы Д. Скорая экстренно госпитализировала 27-летнюю девушку в токсикологическое отделение с диагнозом — отравление метадоном. Врачам не удалось её спасти.

32-летняя знакомая умерла также в результате отравления метадоном. Правоохранители начали проверку. 

Ранее сообщалось, что за несколько минувших дней с отравлением метадоном в больнице оказались три человека: 2-летняя девочка из Красногорска, 24-летний наркоман и 16-летний студент из Москвы.

Напомним, в Астрахани не менее 25 человек попали в больницу из-за отравления метадоном, почти все находились в тяжелом состоянии. Четверо из них скончались.

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#наркотики
#москва
#происшествие
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В Туле банда похитила подростка и вымогала у него деньги
29 ноября 2023, 18:56

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Туле возбуждено уголовное дело после похищения подростка тремя парнями.
Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России. 

26 ноября три молодых человека (18, 20 и 21 года) остановили на улице 17-летнего подростка и затащили в машину. В салоне подростка повалили на пол и отвезли к нему домой. Там потерпевшего удерживали, требуя от него деньги за молчание якобы о том, что он распространял наркотики.

К полицейским обратились свидетели похищения парня. Троим молодым людям предъявлено обвинение. Сейчас они находятся под домашним арестом. Правоохранители проверяют информацию о причастности потерпевшего к сбыту наркотиков.

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#тульская область
#новости
#происшествие
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