«Страна»: В Запорожье слышны взрывы, объявлена воздушная тревога

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Взрывы прогремели в подконтрольном официальным украинским городе Запорожье. Об этом без каких-либо дополнительных подробностей сообщает 24 ноября издание «Страна.ua». Кроме того, на территории контролируемых Киевом районах Запорожской области в настоящее время объявлена воздушная тревога.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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