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«Страна»: В Запорожье слышны взрывы, объявлена воздушная тревога

25 ноября 2023, 01:09
Фото: iStock/Yaroslava_Pravedna

Фото: iStock/Yaroslava_Pravedna

Взрывы прогремели в подконтрольном официальным украинским городе Запорожье. Об этом без каких-либо дополнительных подробностей сообщает 24 ноября издание «Страна.ua». Кроме того, на территории контролируемых Киевом районах Запорожской области в настоящее время объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о серии взрывов в областном центре Николаевской области городе Николаеве. Позднее мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале рассказал, что звуки взрывов, которые слышали местные жители, связаны с работой военных за пределами города. Они осуществляли контролируемый подрыв снарядов.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#воздушная тревога
#запорожская область
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СК возбудил дело после нападения собаки на женщину с ребёнком в Одинцове
24 ноября 2023, 23:46

Фото: iStock/MG_54

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после того, как бойцовая собака напала на четырёхлетнего ребенка и его няню в Одинцовском городском округе. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.
«В Одинцово возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины и ребенка в результате нападения собаки», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.

Ранее в дежурную часть одинцовской полиции поступило заявление от местной жительницы о том, что собака покусала её несовершеннолетнюю дочь. Было установлено, что около дома в посёлке ВНИИССОК мужчина выгуливал своего бультерьера. Хозяин не удержал поводок, и домашний питомец покусал четырёхлетнюю девочку и женщину, сопровождавшую её на прогулке. Обеих пострадавших в итоге госпитализировали.

В настоящее время специалисты СК РФ проводят комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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#дети
#следственный комитет
#уголовное дело
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На Иваньковском водохранилище в Дубне спасли травмированного рыбака
24 ноября 2023, 22:51

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспас эвакуировали получившего травму рыбака. Инцидент произошёл в акватории Иваньковского водохранилища в городском округе Дубна, сообщили в пресс-службе ведомства.
Утром в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился местный житель и попросил помочь товарищу, который во время рыбалки поскользнулся и упал на металлический ящик со снастями. Боль от травмы была настолько сильной, что рыболов не мог пошевелиться.
«Работники противопожарно-спасательной службы выдвинулись к месту происшествия на катере «Хивус». Они обнаружили 39-летнего мужчину в 500 м от берега. Спасатели спустились на лёд и пешком добрались до любителя рыбной ловли. Они осмотрели пострадавшего, зафиксировали его на спинальном щите и доставили до судна на воздушной подушке», – рассказал замначальника части Александр Проценко
Причалив к берегу, работники подразделения передали мужчину бригаде скорой помощи. С переохлаждением и подозрением на перелом рёбер пациента доставили в больницу.

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#травма
#водохранилище
#происшествие
#подмосковье
#московская область
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12-летний мальчик утонул в бассейне во время тренировки в Свердловской области
24 ноября 2023, 21:36

Фото: iStock/Евгений Харитонов

В Свердловской области 12-летний мальчик утонул в бассейне во время тренировки по плаванию, об этом сообщает прокуратура по региону в своем Telegram-канале.
Трагедия произошла в городе Полевской Свердловской области. 

Как сообщили в ведомстве, в спортивном комплексе Полевского проводилась вечерняя тренировка по плаванию под наблюдением инструктора. Заметив подростка, погрузившегося под воду, инструктор бросилась спасать его, вытащила из воды и начала делать искусственное дыхание. 

Позже к мальчику также подоспел медицинский персонал спортивного учреждения, а затем и врачи скорой помощи, однако, спасти ребёнка не удалось.

В рамках прокурорской проверки будет дана оценка действиям сотрудников спортивного комплекса.

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#тренировки
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В Курске неизвестные спрятали гранаты в разломе дерева
Shot: силовики обнаружили схрон боеприпасов в стволе дерева в Курске
24 ноября 2023, 20:48

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон боеприпасов, запрятанный в стволе дерева недалеко от автозаправочной станции в Курске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий о незаконном обороне боеприпасов силовики обнаружили тайник. Он располагался в разломе лиственницы. Оттуда была изъята боевая граната РГД-5, которая была полностью готова к применения. Однако полицейские утверждают, что там находилось другое вооружение. 

После обнаружения тайника сотрудники правоохранительных органов обследовали территорию около АЗС, рядом с которой располагался схрон. В данный момент силовики занимаются поиском хозяина тайника и вооружения. 

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#курская область
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ФСБ в Петербурге задержала полковника юстиции Шиховцова
24 ноября 2023, 20:40

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Санкт-Петербурге задержали начальника следственного отдела, полковника юстиции Игоря Шиховцова, об этом сообщает «Фонтанка».
Шиховцов был задержан сотрудниками Управления «М» Федеральной службы безопасности по Ленинградской области и Санкт-Петербургу. 

Известно, что Шиховцова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В СМИ сообщили, что задержанный получил восемь миллионов рублей за некую услугу, связанную с уголовным делом, находившимся а работе его отдела. 

Отмечается, что в ближайшее время Следственный комитет возбудит уголовное дело в отношении Шиховцова.

Других подробностей происшествия пока что не приводится.

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#следственный комитет
#уголовное взятка
#санкт-петербург
#фсб
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Сорвавшийся с поводка бультерьер покусал в Подмосковье четырёхлетнюю девочку и её мать
24 ноября 2023, 20:25

Фото: Istockphoto / MG_54

Полицейские выясняют обстоятельствах нападения собаки на маленькую девочку в Одинцовском городском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МВД.
«В дежурную часть поступило заявление от местной жительницы о том, что собака покусала её несовершеннолетнюю дочь. Сотрудники полиции установили, что у дома в посёлке ВНИИССОК мужчина выгуливал своего бультерьера. Хозяин не удержал поводок, и домашний питомец покусал четырёхлетнюю девочку и женщину, сопровождавшую её на прогулке», – говорится в сообщении. 
Уточняется, что обе пострадавшие госпитализированы. 
 
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У матери, жившей с трупами своих детей, есть ещё дети, сообщила омбудсмен Соколова
Омбудсмен Соколова: в семье, где умерли трое детей, воспитывались ещё двое
24 ноября 2023, 20:25

Фото: iStock/artolympic

В многодетной семье из Псковской области, где были найдены мёртвыми трое детей, воспитывались ещё два ребёнка. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила детский омбудсмен по региону Наталия Соколова.
Напомним, что в пятницу, 24 ноября, СУСК РФ по Псковской области сообщило, что в квартире и в частном доме были найдены тела троих детей: восьмилетней девочки и мальчиков 2019 и 2023 годов рождения. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве несовершеннолетних. Следователями была задержана 34-летняя мать детей, которая подозревается в совершении убийств. 

Органы системы профилактики в отношении многодетной семьи предоставили данные о том, что в семье воспитываются ещё двое детей. Соколова отметила, что в настоящее время решается вопрос из дальнейшего жизнеустройства и оказания медицинской и психологической помощи. 

Также специалист отметила, что случившееся – это «страшное событие».

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В Башкирии мать и двое детей погибли, когда их автомобиль упал с моста в реку
24 ноября 2023, 20:06

Фото: iStock/Matt Anderson

В Башкирии женщина и двое её детей погибли при падении автомобиля с моста в реку, об этом сообщили в прокуратуре по региону.
По предварительным данным, в Белорецком районе управлявшая автомобилем женщина переезжала реку Белую по пешеходному мосту, однако, в определённый момент машина съехала с моста и упала в реку. 

В результате, женщина и двое детей пяти и семи лет скончались.

На место происшествия выехал межрайонный прокурор Филюс Гаиткулов для координации работ по установлению всех дополнительных деталей трагедии. 

23 ноября на 202 км автодороги Чебаркуль —Уйский — Сурменево — Магнитогорск при столкновении двух легковых автомобилей погибла пятимесячная девочка. Остальные участники ДТП получили травмы разной степени тяжести.

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СК: В Сочи арестовали мужчину по подозрению в убийстве бывшей жены
24 ноября 2023, 19:55

Фото: iStock/tiero

В Сочи арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве бывшей жены при их совместном ребёнке, об этом сообщили в Следственном комитете по Краснодарскому краю.
По информации следствия, 23 ноября подозреваемый пришёл в квартиру к бывшей супруге, где также проживал их совместный ребёнок. Мужчина нанёс бывшей жене несколько ударов молотком, а затем добил её ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте. 

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью. Он признал свою вину и рассказал следователям подробности убийства. 

Как уточнили в СК, суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил подозреваемого под стражу.

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