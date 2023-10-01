«Страна.ua»: Пожар после сильного взрыва начался в Киеве

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Сильный взрыв прозвучал в Деснянском районе Киева, после чего начался пожар, сообщает издание «Страна.ua». При этом о причинах взрыва ни украинские СМИ, ни официальные источники ничего не сообщают. Воздушная тревога в столице Украины также пока не объявлялась.
Также, по данным украинского издания «Общественное», взрывы раздались в Харькове. В Харьковской области объявлена воздушная тревога, это следует из данных официального ресурса по уведомлению населения. В Киеве и Киевской области сирены не включены.
Ранее украинское издание «Думская» сообщило о взрывах и объявлении воздушной тревоги в Одессе. Кроме того, сирены звучали в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.
Кроме того, за прошедшую ночь воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Сообщается, что взрывы также прогремели в Винницкой области и в Херсоне, находящимся под контролем Украины. В результате этого были повреждены объекты инфраструктуры.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Ранее украинское издание «Думская» сообщило о взрывах и объявлении воздушной тревоги в Одессе. Кроме того, сирены звучали в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Артем Путинцев