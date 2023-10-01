«Страна.ua»: Пожар после сильного взрыва начался в Киеве

Сильный взрыв прозвучал в Деснянском районе Киева, после чего начался пожар, сообщает издание «Страна.ua». При этом о причинах взрыва ни украинские СМИ, ни официальные источники ничего не сообщают. Воздушная тревога в столице Украины также пока не объявлялась.