«Страна.ua»: В подконтрольном Киеву Херсоне звучат взрывы

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Взрывы раздаются в подконтрольном официальным властям Украины городе Херсоне. Об этом сообщает издание «Страна». Каких-либо иных подробностей пока не приводятся.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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