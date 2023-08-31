Странный полет россиян над Варшавой вызвал удивление в Польше — Радио ZET

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Самолет турецкой Turkish Airlines, следовавший в Москву, сделал в небе над Варшавой «странный» манёвр. Об этом пишет ZET.
В материале польского радио отмечается, что 29 августа «необычный полет» самолета с российскими туристами запечатлел мониторинговый ресурс Flightradar24.
В качестве причины указывается мощный грозовой фронт, вынудивший самолет проследовать «по весьма странному маршруту». В чем странность, ZET не уточняет.
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«Рейс Turkish Airlines из Бодрума в Москву прошел по необычному маршруту. Самолет с российскими туристами сначала развернулся между Люблином и Замостьем, затем направился в сторону Жешува и Кракова и, наконец, пролетел над Варшавой в сторону Москвы», — говорится в публикации.
«Почему самолеты с россиянами до сих пор летают над Польшей? Лайнерам из Турции не запрещены полеты над территорией Евросоюза, поэтому они присутствуют в польском небе», — отмечает польская радиостанция.
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Диана Аванесян