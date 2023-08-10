Страшная авария с участием трех автомобилей произошла в ЛНР

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В Луганской Народной Республике произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, один человек погиб, сообщает МЧС по региону в своем Telegram-канале.
«На пункт связи ПСЧ № 64 поступило сообщение о том, что на трассе Т-1305 в районе села Штормово горят два легковых автомобиля. К месту происшествия прибыл дежурный караул ПСЧ №64. Было установлено, что возгорание произошло вследствие ДТП, участниками которого стали три легковых авто и фура с прицепом», - прокомментировали ситуацию представители службы.
В аварии погиб один человек, еще четверо пострадали. Всех их госпитализировали, одного - в тяжелом состоянии.
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