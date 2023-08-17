Страшные кадры крушения бизнес-джета в Малайзии попали в сеть

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Погибли оба пилота, шесть пассажиров, водитель авто и мотоциклист.
14 августа учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку. Самолет рухнул в черте аэродрома, при заходе на посадку. Разрушений на земле нет, погиб один член экипажа.
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