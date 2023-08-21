Страшное ДТП в Ростовской области: Погибли 8 человек, в том числе 4 детей

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В результате лобового столкновения двух автомобилей в Ростовской области погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграмм-канале.
ДТП произошло на Ростовской трассе. В настоящее время, на место происшествия прибыли руководители ГИБДД и представители Следственного комитета РФ. Причины аварии выясняются.
Известно, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье Audi влетела в полицейский автомобиль. В результате ДТП, пострадали пять человек. Виновник аварии скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшим.
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Известно, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей.
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Анастасия Крестьянова