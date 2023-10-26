Стрельба в штате Мэн стала крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году

Фото: iStock/Prathaan
По данным организации Gun Violence Archive (GVA), массовая стрельба в американском городе Льюистоне, штат Мэн, привела к наибольшему числу человеческих жертв среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023 год. Опубликованные данные свидетельствуют, что в результате этой стрельбы погибли 16 человек.
Согласно сообщениям телеканала Fox News, ссылающегося на источники в правоохранительных органах, число жертв стрельбы в Льюистоне увеличилось до 22 человек. По данным канала CNN, до 60 человек были ранены в результате этого инцидента. Президент США Джо Байден был проинформирован о произошедшем.
Читайте также:
Петербуржец с балкона совершил выстрелы из пневматики в здание школы
Посольство РФ не подтвердило данные о погибших россиянах при стрельбе в США
CNN: Минимум 22 человека погибли и 60 пострадали в результате стрельбы в США
Артем Кузьмин