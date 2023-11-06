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Стрельбу в центре Москвы устроил чемпион Европы по боксу

ТАСС: стрельбу в центре Москвы устроил чемпион Европы по боксу Никита Иванов
06 ноября 2023, 00:25
Фото: iStock/choochart

Фото: iStock/choochart

Стрельбу у ресторана в центре Москвы устроил чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В настоящее время 37-летний спортсмен задержан. Отмечается, что ранее он уже совершал правонарушения. Так, в 2020 году Иванов в состоянии алкогольного опьянения избил боксёра Бассира Мирсиябова.

Кроме того, в 2021 Никита Иванов был привлечён к административной ответственности за проезд в общественном транспорте без перчаток в период пандемии COVID-19.

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#проезд
#прокуратура
#бокс
#правонарушения
#спортсмен
#москва
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SHOT: В Израиле одна из ракет «Железного купола» упала на жилые дома
06 ноября 2023, 00:12

Фото: iStock/Vladimir_Zapletin

В израильском городе Ришон-ле-Цион одна из ракет ПВО «Железный купол» по неизвестной пока причине сменила траекторию и упала на жилой сектор, пишет Telegram-канал SHOT. В других каналах очевидцы уже публикуют видео с места событий.




Вечером 5 ноября Израиль и Палестина продолжили обмениваться ракетными ударами. Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что израильские военные полностью окружили Газу, но гуманитарный коридор для выезда из города на юг продолжит работать. Вместе с этим, ЦАХАЛ продолжил массированные удары по ряду объектов ХАМАС в Газе.

В ответ хамасовцами были выпущены ракеты по Тель-Авиву и центральным городам Израиля. Сейчас там уже второй раз за вечер cлышны сигналы воздушной тревоги и работает система ПВО.

С момента начала палестино-израильского конфликта 7 октября войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли более 2,5 тысячи ударов по целям боевиков в секторе Газа. Так, в ночь на 5 ноября израильские военные самолеты атаковали наблюдательные пункты палестинцев, ракетные пусковые площадки, а также военный комплекс ХАМАС, где располагались пункты управления и контроля.

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#израиль
#ракета
#хамас
#жилой дом
#падение
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В Бразилии на свиноферме нашли бункер с семью тоннами наркотиков
06 ноября 2023, 00:02

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В Бразилии, штат Парана, федеральная и военная полиция в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили с 7 тоннами марихуаны, винтовками и боеприпасами.
«На территории свинарника в подземном бункере было обнаружено большое количество наркотиков, похожих на марихуану, общий вес которых после взвешивания составил примерно 7235 кг. Также были изъяты две винтовки калибра 7,62 и винтовка калибра 5,56, 257 патронов калибра 7,62 и 400 патронов калибра 5,56», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы военной полиции.

В момент обыска людей на территории фермы не оказалось. Отмечается, что оружие было заряжено. Автомобиль Toyota, находящийся на территории, передан федеральной полиции.

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#полиция
#автомобиль
#оружие
#наркотики
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В поселке Седово в ДНР начался пожар
05 ноября 2023, 23:59

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В посёлке Седово Новоазовского района Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за короткого замыкания возник пожар. В настоящее время идут работы по тушению, пишет РИА Новости со ссылкой на главу администрации Новоазовского района Василия Овчарова.
Он добавил, что информации о пострадавших нет.

«Вроде как короткое замыкание. И причину точно, если смогут, установят. Было возгорание, и потом оно пошло, пошло, начали уже тушить, а потом пошли фейерверки. Там ещё работа продолжается», — цитирует агентство слова собеседника.

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#пожар
#возгорание
#новости
#днр
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В Одессе снова звучат взрывы
05 ноября 2023, 23:16

Фото: iStock/Elena_Shcherbak

В Одессе уже второй раз за последние часы раздаются взрывы, сообщает украинское издание «Страна.ua». Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на территории Одесской области Украины объявлена воздушная тревога.
Ранее о взрывах в Одессе около 22:20 мск сообщало издание Klymenko Time. Также стало известно о том, что четвертый раз за сутки звуки взрывов были слышны в подконтрольном официальному Киеву городе Херсоне — об этом сообщил глава городской администрации Роман Мрочко.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#одесса
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#украина
#воздушная тревога
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Стало известно, сколько человек пострадало из-за стрельбы в центре Москвы
Прокуратура: четыре человека пострадали из-за стрельбы у ресторана Paulaner
05 ноября 2023, 21:17

Фото: iStock/maxim4e4ek

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в центре Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Ранее экстренные службы сообщали, что в центре Москвы, у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky произошла стрельба. 37-летний мужчина в разгаре конфликта произвёл несколько выстрелов в своих оппонентов.

Стало известно, что вооружённый мужчина ранил четырёх человек. Они были экстренно госпитализированы с ранениями. 

МВД сообщало, что причиной конфликта, повлекшего за собой стрельбу, стала бытовая ссора, которая переросла в потасовку. В результате, мужчина был задержан прибывшими на место полицейскими. 

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#стрельба
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#мужчина
#прокуратура
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Полиция задержала 201 участника беспорядков в Дагестане
МВД: полиция задержала 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы
05 ноября 2023, 20:57

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники правоохранительных органов задержали 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщил начальник Главного управления МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.
Отмечается, что полиция продолжает поиск лиц, причастных к беспорядкам в Дагестане. В настоящее время задержан 201 человек, по 155 из которых составлены административные акты. 

Также Бачурин уточнил, что полицейскими было обнаружено 204 транспортных средства, на которых перемещались участники беспорядков. 

Напомним, что инцидент произошёл 29 октября. Жители Махачкалы прорвались на взлётно-посадочную полосу местного аэропорта, куда приземлился самолёт из Тель-Авива. Они пытались найти граждан Израиля, после чего начались массовые беспорядки. 

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#мвд
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#полиция
#задержание
#протесты
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В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу у ресторана Paulaner
05 ноября 2023, 20:42

Фото: iStock/artolympic

В Москве задержали мужчину, который устроил стрельбу в центре Москвы. Об этом столичная прокуратура сообщила в своём Telegram-канале.
Ранее экстренные службы сообщали, что в Замоскворечье, у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky произошла стрельба. 37-летний мужчина в разгаре конфликта произвёл несколько выстрелов в своих оппонентов. 

Отмечается, что в результате стрельбы получили ранения четыре человека. Они были экстренно госпитализированы.

По сообщениям МВД, причиной открытия огня стал бытовой конфликт.

В настоящее время время мужчина задержан. Рассматривает вопрос об открытии уголовного дела. 

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#задержание
#полиция
#конфликт
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На Алтае охотник случайно застрелил 14-летнего подростка
05 ноября 2023, 18:35

Фото: istockphoto/IndiaUniform

Двое жителей Алтайского края отправились на охоту на автомобиле «УАЗ», взяв с собой 14-летнего сына одного из них. Случайным выстрелом подросток был смертельно ранен.
Водитель машины, отец мальчика, остановил «УАЗ» и вышел на улицу. Сидевший на переднем сидении его 30-летний приятель в это время пытался разрядить ружьё, ствол которого был направлен назад. На заднем сидении сидел ребенок. Мужчина произвел непроизвольный выстрел, которым подросток был ранен в голову.

Мальчика быстро доставили в Центральную городскую больницу Бийска. Врачи диагностировали у него огнестрельное ранение теменной кости справа, открытый оскольчатый перелом кости, ушиб головного мозга тяжелой степени. Несмотря на все усилия медиков, подросток скончался.

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Демонстранты пытались ворваться на военную базу США в Турции
DHA: полиция применила водомёты против пытавшихся забраться на базу США в Турции
05 ноября 2023, 18:12

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В турецком городе Адана демонстранты попытались проникнуть на американскую военную базу, поэтому полицейским пришлось применить водомёты и слезоточивый газ. Об этом сообщает агентство DHA.
Отмечается, что акция «Конвой свободы для Палестины» была организована турецким фондом гуманитарной помощи «Права и свободы человека». Автоколонна с демонстрантами отправилась из Стамбула в сторону военной базы США Инджирлик. По дороге к митингующим присоединялись другие автомобили, следовавшие по своему желанию.

Агентство сообщает, что сначала акция проходила мирно, но потом группа протестующих попыталась проникнуть на базу, требуя её немедленного закрытия из-за эскалации конфликта в секторе Газа.

В результате, чтобы оказать сопротивление демонстрантам, полицейским пришлось использовать водомёты и слезоточивых газ.

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#сша
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