Стрельбу в центре Москвы устроил чемпион Европы по боксу

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Стрельбу у ресторана в центре Москвы устроил чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Кроме того, в 2021 Никита Иванов был привлечён к административной ответственности за проезд в общественном транспорте без перчаток в период пандемии COVID-19.
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