Стрелков просит не отправлять его в СИЗО

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Задержанный по статье «Экстремизм» публицист Игорь Стрелков попросил не отправлять его в СИЗО, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
«У меня стенокардиявторой степени, постоянно принимаю препараты. Мне бы хотелось получить меру пресечения в качестве домашнего ареста», - прокомментировал ситуацию Стрелков.
Общественный деятель напомнил, что приговорён к пожизненному заключению Гаагским судом. Последние девять лет он проживает в Москве и никогда не скрывался от правоохранительных органов.
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