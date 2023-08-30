Стрелкова заперли в автозаке с украинскими военными

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Жена экс-функционера ДНР Игоря Стрелкова обвиняет конвойную службу в халатности и создании угрозы для безопасности её супруга.
Мирослава Регинская рассказала, что, когда Стрелкова доставляли из СИЗО «Лефортово» в суд, «он ехал в автозаке с гражданами Украины, обвиняемыми в военных преступлениях в Мариуполе», пишет «МК».Данную информацию ей передал адвокат.
«Такого рода практика представляет потенциальную угрозу моему мужу», - считает жена Игоря Стрелкова Мирослава Регинская.Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Стрелкова и не стал смягчить меру пресечения до домашнего ареста. Сторона обвинения вменяет подсудимому призывы к экстремизму с использованием интернета. В соответствии с санкцией статьи, ему может грозить до пяти лет заключения. Адвокаты Стрелкова направили в суд апелляцию, однако, она была отклонена. Экс-министр обороны ДНР останется в СИЗО.
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