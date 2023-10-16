Стрелок из Брюсселя заявил, что является членом ИГИЛ*

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Стрелок из Брюсселя записал видеообращение, в котором назвал себя членом ИГИЛ* и заявил, что «убил неверных».
Напомним, ранее стало известно, что во время нападения стрелок выкрикивал религиозные лозунги. Был ли это террористический акт - в настоящий момент устанавливается. По предварительным данным, как минимум два человека погибли. Убийца же остается на свободе.
В своей прямой трансляции стрелок представился Слайемом Слума и заявил, что отомстил за мусульман, погибших за религию.
Он также опубликовал фотографии разрушенного сектора Газа и историю о мусульманском ребенке, зарезанном в Чикаго. По словам стрелка, если бы этот ребенок был белым, то его убийство было бы признано актом терроризма.
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В своей прямой трансляции стрелок представился Слайемом Слума и заявил, что отомстил за мусульман, погибших за религию.
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Евгения Парфентьева