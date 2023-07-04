Стрелявший в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана скончался в больнице

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Застреливший двух силовиков в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана умер в больнице.
Мужчина получил при задержании ранения, которые оказались смертельными. Об этом сообщил представитель МВД Молдавии, пишет издание РИА Новости.
В ведомстве также заявили, что гражданин Таджикистана ранее служил в силовых структурах. Иностранец не имел отношения к террористическим группировкам, однако, был судим за разбойное нападение.
Напомним, 30 июня в международном аэропорту Кишинева, иностранец, которому запрещен въезд в Молдавию, открыл стрельбу. Злоумышленник выстрелил в пограничника.
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В ведомстве также заявили, что гражданин Таджикистана ранее служил в силовых структурах. Иностранец не имел отношения к террористическим группировкам, однако, был судим за разбойное нападение.
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Анастасия Крестьянова