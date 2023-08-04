Строительный лифт рухнул в шахту с двумя рабочими внутри

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На улице Кедрова в Москве строительный лифт рухнул в шахту, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, внутри находились двое рабочих. Один из них погиб, второй пострадал.
Как и почему лифт сорвался вниз – пока ничего не общается.
Ранее стало известно, что в 59 регионах России старые лифты представляют опасность для жизни и здоровья людей. По данным Генпрокуратуры, лифты в 59 регионах не включены в местные программы обновления. В стране более 47 тысяч проблемных лифтов, у которых истекает срок службы.
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Евгения Парфентьева