Строительные бытовки в Митино загорелись возле детской поликлиники

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МЧС: Огонь от пожара распространился на восемь бытовок на площади 200 кв.м.
В Северо-Западном округе Москвы загорелись строительные бытовки. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы МЧС по столице.
В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в районе Митино. Бытовки находились рядом с детской поликлиникой, в которой проводятся ремонтные работы. Сильный пожар сначала охватил две ближайшие постройки, затем перекинулся на остальные восемь строительных бытовок на площади 200 кв.м. Прибывшие на место происшествия подразделения МЧС, занимаются тушением пламени. Информации о пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
Ранее «Радио 1» сообщало, что стало известно число пострадавших при взрыве в Тамбовской области.
В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в районе Митино. Бытовки находились рядом с детской поликлиникой, в которой проводятся ремонтные работы. Сильный пожар сначала охватил две ближайшие постройки, затем перекинулся на остальные восемь строительных бытовок на площади 200 кв.м. Прибывшие на место происшествия подразделения МЧС, занимаются тушением пламени. Информации о пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
Анастасия Крестьянова