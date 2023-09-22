Строителя главной мечети Крыма задержали по делу о мошенничестве

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Сотрудники правоохранительных органов 20 сентября задержали Энвера Эмираджиева, руководящего строительством Соборной мечети в Симферополе. Об этом пишет РБК со ссылкой на информированный источник.
Гендиректора подрядной организации по строительству Соборной мечети подозревают в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159) УК РФ, ему грозит до десяти лет лишения свободы. По подозрению в мошенничестве также был задержан предприниматель Эдуард Кутуков.
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