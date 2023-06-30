Строителю оторвало руку в Москве

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Mash пишет, что в Москве строителю оторвало руку
Строителю оторвало руку в результате обрушения лесов на улице Конструктора Лукина в Зеленограде. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.
По информации источника, в числе пострадавших оказались два человека.
Отмечается, что с ними в настоящий момент работают врачи. Подробности случившегося не уточняются.
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Татьяна Лаврова