Студент впал в кому во время катания на аттракционах в «Острове мечты»

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Молодой человек впал в кому во время катания на американских горках в столичном парке «Остров мечты». Врачи борются за его жизнь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Прибывшие на место врачи диагностировали у парня отёк головного мозга и внезапную клиническую смерть. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи пытаются спасти ему жизнь.
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Элина Позднякова