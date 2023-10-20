Студент из Волгоградской области прилюдно изнасиловал товарища карандашом

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В Волгоградской области 16-летнему студенту колледжа грозит до 20 лет лишения свободы за то, что он прилюдно изнасиловал товарища карандашом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, ситуация произошла еще в прошлом году. Компания подростков отмечала 13-летие одного из мальчиков. Дети выпивали и один из них уснул. Еще один подросток в какой-то момент вспомнил обиды, снял со спящего штаны и засунул карандаш в анус при всей компании.
Казалось бы, про это все забыли, однако правосудие восторжествовало. Сейчас ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.
Ранее также сообщалось, что в начале октября в кафе «Ромашка» изнасиловали гостя шваброй. Извращенцы снимали на видео избиение мужчины, а потом и сам процесс насилия шваброй. Видео позже опубликовали в Сети. Пострадавший мужчина до сих пор находится в больнице.
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Казалось бы, про это все забыли, однако правосудие восторжествовало. Сейчас ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.
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Элина Позднякова