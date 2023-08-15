Стёкла во всех повреждённых взрывом в Сергиевом Посаде квартирах восстановят к сентябрю

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Специалисты управляющих компаний и Фонда капитального ремонта вставляют стёкла в квартирах, пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Там отметили, что работы проводятся в оперативном порядке по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Как отметили в министерстве, она будет завершена к сентябрю.
Жителям ничего платить не нужно – работы проводят за счёт средств областного бюджета. В Сергиевом Посаде продолжает работать телефон горячей линии для жильцов пострадавших квартир: 8 (496) 545-77-55.
Взрыв прогремел 9 августа в арендованном здании производства пиротехнической продукции «Пиро-Росс», прилегающем к Загорскому оптико-механическому заводу. Пострадал 81 человек, один погиб. Пропавшими без вести числятся восемь человек.
Расследуется уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Суд по ходатайству следствия арестовал 69-летнего технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева.
Взрыв повредил 624 квартиры в 100 многоквартирных домах. Пострадали также частные и садовые дома. В списках владельцев повреждённых автомобилей – 223 человека.
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Жителям ничего платить не нужно – работы проводят за счёт средств областного бюджета. В Сергиевом Посаде продолжает работать телефон горячей линии для жильцов пострадавших квартир: 8 (496) 545-77-55.
Расследуется уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Суд по ходатайству следствия арестовал 69-летнего технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева.
Взрыв повредил 624 квартиры в 100 многоквартирных домах. Пострадали также частные и садовые дома. В списках владельцев повреждённых автомобилей – 223 человека.
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Лора Луганская