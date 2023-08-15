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Стёкла во всех повреждённых взрывом в Сергиевом Посаде квартирах восстановят к сентябрю

15 августа 2023, 19:31

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Специалисты управляющих компаний и Фонда капитального ремонта вставляют стёкла в квартирах, пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Там отметили, что работы проводятся в оперативном порядке по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Как отметили в министерстве, она будет завершена к сентябрю.

Жителям ничего платить не нужно – работы проводят за счёт средств областного бюджета. В Сергиевом Посаде продолжает работать телефон горячей линии для жильцов пострадавших квартир: 8 (496) 545-77-55.


Взрыв прогремел 9 августа в арендованном здании производства пиротехнической продукции «Пиро-Росс», прилегающем к Загорскому оптико-механическому заводу. Пострадал 81 человек, один погиб. Пропавшими без вести числятся восемь человек.

Расследуется уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Суд по ходатайству следствия арестовал 69-летнего технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева.

Взрыв повредил 624 квартиры в 100 многоквартирных домах. Пострадали также частные и садовые дома. В списках владельцев повреждённых автомобилей – 223 человека.

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#московская область
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Возможного виновника взрыва в Махачкале доставили к следователям
15 августа 2023, 19:39

Фото: istockphoto.com/Fedorovekb

Мужчину, хранившего селитру в автосервисе в Махачкале, где произошло возгорание, доставили к следователям на допрос. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики.
Отмечается, что мужчина не находится в статусе подозреваемого.

«Насрулаева, который, предположительно, хранил селитру на автосервисе, доставили на допрос к следователям. Пока он не в статусе подозреваемого», — приводит РИА Новости слова источника.

До этого сообщалось, что одной из версий СК РФ о причинах взрыва в Махачкале являлось нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками. В ведомстве отметили, что окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны по результатам экспертиз и следственных действий.

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#азс
#мужчина
#происшествие
#взрыв
#дагестан
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Парк «Зарядье» снова начал работать
15 августа 2023, 19:27

Фото: istockphoto.com/Inna Polekhina

Московский парк «Зарядье» снова начала работу в штатном режиме после закрытия из-за сообщений о нахождении неопознанного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
Отмечается, что никаких опасных устройств по итогам поисковой работы обнаружено на территории парка не было.

«Работы по проверке закончены. Парк работает в штатном режиме», — приводят РИА Новости сообщение пресс-службы.

До этого сообщалось, что в столичном парке «Зарядье» была объявлена эвакуация. Людей экстренно выводят из парка из-за сообщения об угрозе взрыва. По информации СМИ, сообщение поступило на почту администрации парка.

В нём сказано, что в случае, если 18-летнему рэперу Елисею не переведут 666 тысяч рублей – парк взлетит на воздух. Сообщение с угрозой находится на проверке правоохранительных служб.

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#парк
#эвакуация
#москва
#работа
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СК назвал одну из версий взрыва в Махачкале
СК: одной из версий ЧП в Махачкале может быть нарушение хранения агрохимикатов
15 августа 2023, 19:26

Фото: iStock/blinow61

Нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками может быть одной из причин взрыва в Махачкале. Об этом сообщили в телеграм-канале СК РФ.
В ведомстве отметили, что окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны по результатам экспертиз и следственных действий.

Напомним, взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 35 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции.

Глава Республики Дагестан объявил 15 августа днем траура, в связи с трагедией на АЗС. По информации Минздрава Дагестана, более 600 доноров сдали кровь на республиканской станции переливания в Махачкале. Также 17 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале будут транспортированы в медицинские центры Москвы.

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#азс
#кровь
#взрыв
#возгорание
#происшествия
#станции
#дагестан
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В Магнитогорске арестовали таксиста-мигранта за изнасилование 16-летней девушки
15 августа 2023, 18:31

Фото: IStock/Yury Karamanenko

В Магнитогорске суд арестовал мигранта из Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки.
URA.RU пишет, что мигрант познакомился с 16-летней девушкой-подростком, когда приехал к ней на вызов. В такси обвиняемый работал неофициально. Во время поездки мужчина оказывал школьнице знаки внимания и предлагал развлечься.
 
После отказа таксист привёз девушку к себе в квартиру и изнасиловал два раза. Пострадавшая пыталась сопротивляться, но освободиться не смогла. Только после изнасилования мигрант отвёз девушку домой.
 
Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве девушку попытались изнасиловать в пункте выдачи заказов Wildberries.

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#такси
#мигрант
#изнасилование
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17 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале доставят в медцентры Москвы
15 августа 2023, 18:19

Фото: iStock/sudok1

17 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале будут транспортированы в медицинские центры Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации Дагестана.
Отмечается, что они находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести. 

Напомним, взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 35 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции. Среди погибших трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.

Глава Республики Дагестан объявил 15 августа днем траура, в связи с трагедией на АЗС. По информации Минздрава Дагестана, более 600 доноров сдали кровь на республиканской станции переливания в Махачкале.

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#кровь
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#дагестан
#девушка
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Девушка упала с девятого этажа дома в Москве и впала в кому
15 августа 2023, 18:14

Фото: iStock/Nataliia Gorsha

В Москве 21-летняя девушка выпала из окна девятого этажа и получила травмы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что девушка выжила. На данный момент она находится в одной из московских больниц. 

В понедельник, 14 августа, в полицию обратилась женщина, которая обнаружила пострадавшую возле дома, который находится на улице 26 Бакинских комиссаров. Упавшая девушка — гражданка Белоруссии, проживающая в этом же доме.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее в Каспийске сотрудники полиции спасли девочку, вылезшую на карниз девятого этажа, пока её мама ушла отдыхать с подругой. Туристы обнаружили маленькую девочку, которая выбралась через окно на карниз. Отмечается, что дома она находилась вместе с девочкой постарше.

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#женщина
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В парке «Зарядье» в Москве заявили об угрозе взрыва
Из парка «Зарядье» в Москве экстренно эвакуируют людей из-за угрозы взрыва
15 августа 2023, 18:05

Фото: iStock/Stanislav Sablin

В столичном парке «Зарядье» объявлена эвакуация, сообщает Telegram-канал SHOT.
Людей экстренно выводят из парка из-за сообщения об угрозе взрыва.

По информации СМИ, сообщение поступило на почту администрации парка. В нем сказано, что если 18-летнему рэперу Елисею не переведут 666 тысяч рублей – парк взлетит на воздух.

Сообщение с угрозой находится на проверке правоохранительных служб.

Напомним, причиной взрыва в московском ЖК «Лайнер» стал холодильник. Сразу после взрыва из окна 16 этажа вылетела оконная рама и упала на припаркованную внизу машину.По предварительной информации, в холодильнике подорвался фреон, который также применяется при изготовлении кондиционеров.

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#парк
#москва
#эвакуация
#взрыв
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Юрист Хаминский назвал меры по предотвращению трагедий со взрывами
15 августа 2023, 17:57

Фото: istockphoto.com/wutwhanfoto

Руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский призвал ужесточить меры государственного контроля за предпринимателями для того, чтобы предотвратить трагедии подобные той, что случилась в Махачкале.
«Структура контрольно-надзорных мероприятий должна быть выстроена так, чтобы каждой более жесткой форме предшествовала более мягкая. И таких форм видится четыре: профилактический визит, инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка. Причём первые два действия должны производиться без согласования с прокурором», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.

Кроме того, по его мнению, нужно приостановить мораторий на проверки соблюдения обязательных требований противопожарных, санитарно-эпидемиологических мер. Он уточнил, что мораторий был введён для снижения давления на бизнес в условиях коронавирусной опасности, а после – санкций. Случаи массовой гибели людей в результате взрывов или отравлений, вызванных халатностью или экономией предпринимателей, показывает, считает Хаминский, что бизнес-сообщество злоупотребило доверием государства и общества.

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#проверка
#бизнес
#чп
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Сотрудники московского автосервиса обнаружили предмет, похожий на СВУ, прикрепленный к авто
В Москве сотрудники автосервиса обнаружили предмет, похожий на СВУ, прикрепленный к дну автомобиля
15 августа 2023, 17:51

Фото: iStock/aerogondo

Сотрудники автосервиса на Краснодарской улице в Москве обнаружили предмет, похожий на СВУ, прикрепленный к дну автомобиля, сообщает Telegram-канал Mash.
Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, был прикреплен к дну  Toyota Land Cruiser, которую пригнал в мастерскую.

Сотрудники автосервиса позвонили в правоохранительные органы, они находятся в пути на место происшествия. 

Ранее под автомобилем главы Давыдовского сельсовета в Запорожской области было обнаружено самодельное взрывное устройство (СВУ). Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общественно опасным способом. СВУ было найдено при осмотре автомобиля, который стоял около здания сельской администрации. 

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#москва
#автосервис
#взрывчатка
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