Суд 12 сентября рассмотрит вопрос о продлении ареста Стрелкова

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Мещанский суд Москвы 12 сентября рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), сообщил адвокат Стрелкова Александр Молохов в интервью «РИА Новости».
Напомним, ранее Игоря Стрелкова арестовали на два месяца по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. На аресте подозреваемого в призывах к осуществлению экстремистской деятельности настаивали следственные органы и ФСБ. При этом, Стрелков просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
По решению суда, Стрелков находится в СИЗО до 18 сентября.
Читайте также:
Коломойскому предъявили обвинение в завладении 9,2 млрд гривен «Приватбанка»
Суд в Москве оставил экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО до 12 декабря
Песков: Кремль не располагает информацией о ситуации с арестом генерала Огиенко
«Двенадцатого сентября в Мещанском районном суде города Москвы в 14 часов состоится судебное заседание по вопросу продления срока содержания под стражей Гиркину», - прокомментировал ситуацию Молохов.
Читайте также:
Коломойскому предъявили обвинение в завладении 9,2 млрд гривен «Приватбанка»
Суд в Москве оставил экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО до 12 декабря
Песков: Кремль не располагает информацией о ситуации с арестом генерала Огиенко
Евгения Парфентьева