Суд 12 сентября рассмотрит вопрос о продлении ареста Стрелкова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о ситуации с арестом по делу о взятке командира 1-й армии ПВО-ПРО генерал-майора Константина Огиенко. Об этом Песков сообщил журналистам.