Суд арестовал американца Лика за сбыт наркотиков

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Он не признал вину и заявил, что не понимает, по какой причине был задержан.
«Также ранее суд избрал меру пресечения для девушки, которая делала закладки по его просьбе», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет по Башкирии установил причину возгорания на складе ГСМ на железнодорожной станции в Уфе. Один человек доставлен в ожоговое отделение местной больницы в тяжелом состоянии.
Напомним, на железнодорожной станции в Уфе разгорелся страшный пожар. По предварительной информации – на станции горят цистерны с топливом и склад ГСМ. Очаг возгорания установить пока не удалось.