Суд арестовал москвичку, ребенок которой был найден в квартире с ножевыми ранениями

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Молодую мать, тело ребенка которой обнаружили дома с ножевыми ранениями, поместили в СИЗО
Суд арестовал 23-летню москвичку, после того как тело ее 10-месяного ребенка обнаружили в квартире с ножевыми ранениями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру столицы.
Женщина пробудет в СИЗО до 29 августа 2023 года включительно.
Ей предъявлены обвинения по статье «Убийство малолетнего».
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Евгения Парфентьева