Суд арестовал москвичку, ребенок которой был найден в квартире с ножевыми ранениями

Замглавы депутатского объединения Алексей Диденко заявил, что ЛДПР в Госдуме инициировали поправки в законодательство, предусматривающие наказание судебных приставов, в случае неоднократных в течение года ошибок при списании денег с банковской карты или блокировке банковских счетов без реальных оснований.