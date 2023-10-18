Суд арестовал на два месяца обвиняемую в торговле детьми Логинову

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Преображенский суд Москвы арестовал на два месяца обвиняемую в торговле детьми Юлию Логинову, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, мать 15 детей из Люберец оказалась им не родной. Она не родила ни одного из них и не взяла из детского дома. К томцу же, документы всех несовершеннолетних - поддельные. 12 детей из 15 являются инвалидами.
47-летнюю Юлию Логинову отправили в следственный изолятор на два месяца. Такая же участь постигла 31-летнюю Фирузу из Узбекистана. В 2015 и 2016 годах она продала Логиновой двоих детей.
В ближайшее время ожидается арест 44-летней руководительницы женского кризисного центра Натальи Патоки. Она, как и Логинова, воспитывала 15 детей и была её подельницей.
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47-летнюю Юлию Логинову отправили в следственный изолятор на два месяца. Такая же участь постигла 31-летнюю Фирузу из Узбекистана. В 2015 и 2016 годах она продала Логиновой двоих детей.
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Евгения Парфентьева