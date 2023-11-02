Суд арестовал на два месяца жителя Ялты, который следил за депутатом Царёвым

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Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца жителя Ялты, который подозревается в слежке за бывший депутатом Верховной рады Олегом Царёвым, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Напомним, в ночь на 27 октября на Царёва было совершено покушение. В политика стреляли. Нападение произошло в санатории имени Кирова в Ялте, где Царёв проживает.
31 октября ФСБ задержала координатора покушения. Он признался, что выполнял указания украинских спецслужб и даже устроился работать в санаторий, в котором жил Царёв, чтобы спланировать нападение детально.
Отметим, что по информации ФСБ Царёв находится в удовлетворительном состоянии и идёт на поправку.
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31 октября ФСБ задержала координатора покушения. Он признался, что выполнял указания украинских спецслужб и даже устроился работать в санаторий, в котором жил Царёв, чтобы спланировать нападение детально.
«Задержанный житель Ялты, который организовал слежку за Царевым, Киевским райсудом Симферополя взят под стражу на два месяца», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства, знакомый с ситуацией.
Отметим, что по информации ФСБ Царёв находится в удовлетворительном состоянии и идёт на поправку.
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Евгения Парфентьева