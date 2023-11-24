Суд арестовал начальника ЦЛП РЖД Белянкина по делу о мошенничестве

В иркутском поселке Большое Голоустное на берегу Байкала размыло старое кладбище. Сообщается, что люди находят кости, которые вымывает водой с местного кладбища и разносит по берегу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Иркутская областная прокуратура.