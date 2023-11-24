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Суд арестовал начальника ЦЛП РЖД Белянкина по делу о мошенничестве

Суд заключил под стражу менеджера РЖД Белянкина по делу о мошенничестве
24 ноября 2023, 17:00
Фото: iStock/Elena Horrmann

Фото: iStock/Elena Horrmann

Начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом (ЦЛП) РЖД Алексея Белянкина арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом РИА Новости сообщили в Дорогомиловском суде Москвы.
Отмечается, что в отношении Белянкина суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Суд вынес данное поставление ещё в начале ноября, однако защите удалось его обжаловать.


В московском суде не стали раскрывать детали возбуждённого дела, но отметили, что по статье о мошенничестве Белянкину грозит до 10 лет лишения свободы.

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Авдеев: Потерпевший крушение БПЛА обнаружили во Владимирской области
24 ноября 2023, 16:25

Фото: iStock/Sergafa

Неопознанный беспилотник обнаружили в лесу во Владимирской области, об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своём Telegram-канале.
Как отмечает Telegram-канал Mash, потерпевшее крушение устройство было найдено во Владимирской области впервые с начала российско-украинского конфликта. 

Неопознанное устройство обнаружили в лесу Юрьев-Польского района 22 ноября. 

При этом, во Владимирской области введён запрет на полёты гражданских беспилотников. 

Принадлежность устройства в настоящий момент устанавливается. Однако, после проверки правоохранительных органов было выяснено, что никакой опасности рухнувшее устройство не представляло. Ни взрывчатки, ни иного боеприпаса на нём не было.

В результате падения БПЛА никто не пострадал, отметил Авдеев.

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#губернатор
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Бегун-ампутант Писториус, осужденный за убийство, выйдет по УДО
24 ноября 2023, 16:13

Фото: iStock/OlFedv

Бегун-ампутант Оскар Писториус, осуждённый за убийство, освободится из колонии условно-досрочно, об этом сообщает агентство AFP.
14 февраля 2023 года спортсмен убил свою девушку Реву Стенкамп. Он сделал несколько выстрелов в запертую дверь туалету, заявив, что принял возлюбленную за грабителя. Его осудили на 13 лет и 5 месяцев лишения свободы. 

В первый раз защита Писториуса ходатайствовала об условно-досрочном освобождении в марте 2023 года, однако, тогда им было отказано, поскольку спортсмен ещё не отбыл минимальный срок, установленный для этого преступления. 

Сейчас же Департамент исправительных учреждений ЮАР удовлетворил прошение бегуна-ампутанта об УДО. Он выйдет на свободу 5 января 2024 года. 

При этом, мать убитой девушки выразила сомнения в том, что Писториус достоин УДО. Она убеждена, что он прекрасно знал, что стреляет по её дочери, а не по грабителю.

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#убийство
#колония
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В Саратове вынесли приговор девушке, плюнувшей в Вечный огонь
Девушка заплатит штраф в 30 тысяч рублей за плевок в Вечный огонь в Саратове
24 ноября 2023, 16:00

Фото: iStock/Paha_L

Саратовский суд вынес приговор девушке, снявшей видео с плевками в Вечный огонь. Об этом в своём Telegram-канале сообщает СК РФ.
Отмечается, что инцидент произошёл 17 марта. Девушка в состоянии алкогольного опьянения начала бить ногами Вечный огонь памятника борцам социалистической революции 1917 года и плевать в него. Всё это она засняла на видео, после чего опубликовала в соцсетях. Следственный комитет возбудил дело, однако решение было отменено прокуратурой. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить дело и продолжить расследование инцидента. 

Отмечается, что 20-летнюю жительницу Саратова обвинили в осквернении мест захоронения и надмогильных сооружений. По этой статье ей назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей. 

Уточняется, что суд избирал меру пресечения с учётом беременности подсудимой. 

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#суд
#приговор
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Второклассники попытались заняться сексом в туалете столичной гимназии
24 ноября 2023, 15:23

Фото: iStock/SylvieBouchard

Двое учеников второго класса московской гимназии в Свиблово попытались заняться сексом в туалете учебного заведения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, на уроке дети обменивались любовными записками. По словам девочки, одноклассник предложил ей поступить «как взрослые». Она рассказала школьному психологу, что ее воображение разыгралось и она согласилась.

Тогда 13 ноября, в Международный день сирот, она повела мальчика в туалет, где дети и попытались заняться сексом, однако их поймали. Теперь со школьниками и их родителями будет работать психиатр. В самой же школе также провели совет по профилактике подобных случаев при участии методиста.

Уточняется, что гимназия, в которой произошел инцидент, входит в список топ-100 московских школ.

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#гимназия
#дети
#инцидент
#психиатр
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Российский поселок забросало человеческими костями с размытого кладбища
На берегу Байкала в Большом Голоустном люди находят человеческие кости
24 ноября 2023, 15:14

Фото: istock / nantonov

В иркутском поселке Большое Голоустное на берегу Байкала размыло старое кладбище. Сообщается, что люди находят кости, которые вымывает водой с местного кладбища и разносит по берегу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Иркутская областная прокуратура.

«Прокуратура Иркутского района организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о разрушении захоронений в п. Большое Голоустное», — сказано в сообщении.
Ведомство проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее сообщалось, что в Москве при проведении работ по демонтажу подземных коммуникаций частного нежилого здания в 1-м Сетуньском проезде  при проведении строительных работ был обнаружен человеческий скелет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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#новости
#скелет
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Мобилизованный из Бурятии сфабриковал смерть, чтобы не возвращаться на СВО
24 ноября 2023, 15:13

Фото: iStock/Sinenkiy

Мобилизованный из Бурятии Зоригто Арабжаев купил поддельную справку о смерти, чтобы не возвращаться на специальную военную операцию, об этом сообщает Улан-удэнский гарнизонный военный суд.
По информации суда, Арабжаев был призван на службу в ноябре 2022 года. В марте 2023 года он уехал в отпуск, из которого не стал возвращаться. Вместо этого он приобрёл фиктивную справку о собственной смерти. 

В мае нынешнего года Арабжаев был задержан по месту жительства.

После проведения всех необходимых экспертиз, подсудимый был признан вменяемым и годным к службе. 

Суд признал Арабжаева виновынм по статье о дезертирстве и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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#отпуск
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#военные
#бурятия
#смерть
#сво
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В военкомат доставили более 100 сотрудников Wildberries после задержания в Электростали
В военкомат доставили 105 сотрудников Wildberries после задержания на складе
24 ноября 2023, 15:05

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В военкомат доставили 105 сотрудников Wildberries после задержания на складе в Электростали. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
Уточняется, что те их них, кто попадает под осенний призыв будут направлены на срочную службу в ВС РФ. Также не некоторых задержанных составлены протоколы за отсутствие дактелоскопии.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов приехали на склад Wildberries в подмосковную Электросталь с целью проверки.  Представители Росгвардии заняты поимкой нелегальных мигрантов и тех, кто в последнее время получил российское гражданство, и, решившие не вставать на воинский учет. По словам работников склада, некоторым задержанным выдают повестки в военкомат.

В пресс-службе компании заявили, что из-за проверки документов возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров, а также сроки получения. Уточнялось, что более 8 тыс сотрудников не могли работать.

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#военкомат
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Двое мужчин избили пенсионера в Подмосковье за отказ их подвезти
В Щёлково двое мужчин избили пенсионера, который отказался их подвезти
24 ноября 2023, 14:35

Фото: iStock/Paul Gorvett

Двое уроженцев Средней Азии избили пенсионера в Подмосковье за то, что он отказался подвезти их на своём автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Уточняется, что в Щёлково двое мужчин перегородили дорогу и не давали проехать 76-летнему пенсионеру на автомобиле. После этого они сели в салон и избили мужчину за то, что он отказался их подвести. Также они повредили и сам автомобиль. В результате их насильственных действий, пенсионер согласился отвести своих обидчиков. 

 Также в МВД сообщили, что в этот же день уроженцы Средней Азии вступили в конфликт с мужчиной 1985 года, после чего избили его. 

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. 

Мужчин, избивших жителей, задержали. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье об угоне с применением насилия. 

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Мать три месяца жила с мёртвыми детьми в квартире в Псковской области
#мвд
#конфликт
#уголовное пенсионер
#избиение
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Появились подробности о семье, где мать жила с трупами своих детей три месяца
Семью под Псковом, где мать жила с мертвыми детьми, снимали с учета опеки
24 ноября 2023, 14:24

Фото: istock / zoka74

Семья из города Великие Луки (Псковская область), в которой мать подозревают в убийстве троих своих детей, состояла на учете в органах опеки. Она была снята с него три года назад.
Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова «Газете.Ru».

Напомним, в Псковской области обнаружили мёртвыми троих детей. Они были найдены в квартире и в частном доме. Детские тела были накрыты одеялами и лежали так с августа. Три месяца мать жила рядом с трупами своих детей.

«Следственные органы ведут проверку всех фактов, изучают места обнаружения тел, возбуждены уголовные дела. Уполномоченным запрошена информация у органов системы профилактики в отношении многодетной семьи и проводимой с ней работы. <...> Семья кратковременный период находилась на учете в органах опеки и была снята с учета в 2020 году», — сказала она.
Сообщается, что в семье остались живи 2 ребенка. Сейчас решает вопрос об их устройстве в жизни. Дети в безопасности, им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, заверила Соколова.

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